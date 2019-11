Dynabook Satellite Pro L50-G: ufficiale il nuovo notebook professionale ex Toshiba

La divisione europea di Dynabook (ex Toshiba) ha ufficializzato il prossimo arrivo di un nuovo portatile professionale, il Satellite Pro L50-G, destinato agli uffici delle piccole e medie imprese, ma anche ai professionisti che, muovendosi spesso per lavoro, necessitano di un portatile potente e allo stesso tempo capace di un’ampia autonomia.

Dynabook Satellite Pro L50-G si avvale di una scocca dall’aspetto sobrio, spessa non più di 19.9 mm, al cui peso – pari a 1.7 kg – contribuisce la batteria che, dotata di carica rapida, offre (con differenze imputabili alla configurazione ed all’uso fattone) fino a 10 ore d’autonomia.

Caratterizzato da specifiche che gli hanno valso la certificazione Microsoft Modern Device, il Dynabook Satellite Pro L50-G monta un display da 15 pollici, con risoluzione FullHD e trattamento anti-riflesso per una buona lettura alla luce del sole, sormontato da una webcam HD: quest’ultima, supportata da una scheda grafica Intel integrata, può essere utilizzata per le videoconferenze, venendo subito dopo “bendata” tramite un otturatore per la privacy, o sfruttata – in tandem con Windows Hello – per l’autenticazione biometrica.

In tal senso, per sostituire l’inserimento di un PIN o della password, l’utente potrà proteggere l’accesso al sistema avvalendosi anche dell’opzione per il riconoscimento dell’impronta digitale via scanner biometrico SecurePad.

Corredato da varie porte, tra cui una RJ45 per l’Ethernet Gigabit LAN, una tripletta di USB Type-A, una Type-C, un’uscita HDMI a dimensione standard, ed avallato nell’aggancio alla rete Internet da un modem per il Wi-Fi ax (6), contraddistinto da più velocità, maggiori dati trasmessi, minori latenze, il Dynabook Satellite Pro L50-G ospita al suo interno processori Intel di 10° generazione e, onde abbinare estrema capienza ed avvio fulmineo, un dual storage SSD (memoria Flash) + HDD (hard disk meccanico).

In termini distributivi, il nuovo portatile professionale Dynabook Satellite Pro L50-G arriverà nel Vecchio Continente verso la metà del prossimo mese, a Dicembre inoltrato quindi, con gli utenti del Belgio e dei Paesi Bassi che, nel caso specifico, potranno beneficiare sino a 5 anni di garanzia sul prodotto.