Duex Plus: ufficiale il display secondario portale in FullHD per il multi-tasking

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il brand cinese Mobile Pixels, ha annunciato l’arrivo sul mercato, già disponibile sul proprio listino ufficiale al prezzo di 299.99 dollari, del monitor secondario portable Duex Plus, accompagnato in confezione anche da un pratico stand in stile “origami” (utile ad esempio nel caso di uso con laptop da 11 pollici o meno).

Il Duex Plus, realizzato in lega di alluminio e plastica PC-ABS, può fungere da display secondario per il proprio notebook o per un display principale da 13 o 14 pollici, sebbene non sia controindicato in portatili (anche con macOS) con lo schermo più grande: può anche essere usato in coppia con uno smartphone Samsung, che su di esso potrà proiettare l’interfaccia desktop nota come DeX.

L’uso del Duex Plus parte da un processo di “calibrazione” del montaggio in varie e semplici fasi: innanzitutto, va poggiato un cartoncino delle dimensioni di un foglio A4 sul retro, bucato ai 4 angoli, in modo da capire dove posizionare i 4 magneti che aderiscono col biadesivo al retroscocca del monitor. A quel punto, va montato il display che sbuca fuori, lateralmente (verso destra o sinistra), da una griglia, ancorata via “binari” ai 4 magneti di cui sopra: in tal modo, anche nel caso di piccoli errori di montaggio, sarà possibile spostare il corpo del monitor fuori dalla “custodia”, facendo sì che la sua area visiva non sia coperta.

Tecnicamente, il Duex Plus usa un pannello LCD da 13.3 pollici risoluto in FullHD, con un’area visuale pari a 11,7″ x 6,5″ secondo un aspect ratio a 16:9. Sul lato destro del monitor vi sono due porte: una è relativo alla porta microUSB Type-C, che va collegata al computer via USB Type-A o Type-C (il cavo è provvisto di un adattatore), per ricevere il segnale video e l’alimentazione. L’altra è una microUSB Type-C con sola funzione di alimentazione: la si può adoperare qualora si connetta il Duex Plus a un telefono compatibile, visto che in questo caso lo smartphone non avrà l’energia sufficiente ad alimentare il monitor.

Adoperabile anche senza driver, con un semplice funzionamento plug and play, il Duex Plus dispone di pratiche funzioni, come la rotazione automatica delle immagini, grazie al giroscopio integrato. Sul retro, oltre ai pulsanti per alzare e abbassare la luminosità, c’è il tasto per accedere al menu, nel cui interno si potrà regolare anche il contrasto, la temperatura del colore o affidare il tutto alla modalità Eyecare (che evita l’affaticamento della vista intervenendo a fissare valori ottimali per luminosità e temperatura del colore).