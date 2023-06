Dreame R10, R10 Pro e R20: i nuovi aspirapolvere senza fili che non lasciano scampo allo sporco

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere senza fili potente, versatile e conveniente, non potete perdervi i nuovi modelli della serie R di Dreame. Si tratta di tre dispositivi che offrono prestazioni elevate, una batteria a lunga durata e un sistema di filtrazione avanzato. Vediamo insieme le caratteristiche e i prezzi di Dreame R10, R10 Pro e R20.

Dreame R10: l’aspirapolvere senza fili che rivoluziona la pulizia della tua casa. Il Dreame R10 è un aspirapolvere senza fili che guadagnerà popolarità per le sue caratteristiche avanzate e la sua capacità di fornire una pulizia profonda ed efficiente. Questo dispositivo è dotato di una potente aspirazione di 20.000 Pa e di una serie di accessori che lo rendono incredibilmente versatile per la pulizia di diverse superfici. Uno degli aspetti più impressionanti del Dreame R10 è la sua batteria.

Questo aspirapolvere senza fili ha una batteria composta da 7 celle da 2.500 mAh che gli consente di funzionare per 60 minuti con una sola ricarica. Così possiamo pulire la casa intera senza temere che la batteria finisca. In più, R10 è leggerissimo, pesa appena 1,65 kg. Questo lo rende comodo da usare e da spostare da una stanza all’altra.

Il Dreame R10 si distingue per il suo sistema di filtrazione a cinque strati che cattura anche le particelle di polvere più minuscole, rendendo l’ambiente più igienico e salubre. Il Dreame R10 ha anche una serie di accessori che lo adattano alla pulizia di diverse superfici. Tra questi, ci sono una spazzola a V innovativa che pulisce bene tappeti e pavimenti, e una spazzola a rullo morbido che non rovina le superfici più delicate. In più, il Dreame R10 ha delle luci LED che illuminano le zone scure, facendo in modo che la pulizia sia completa. Il Dreame R10 costa 299 euro.

Dreame R10 Pro: alta potenza per una pulizia impeccabile. L’aspirapolvere senza fili Dreame R10 Pro è un gioiello della tecnologia che garantisce una pulizia profonda e accurata. Con la sua potente aspirazione di 20.000 Pa e un tempo di funzionamento fino a 65 minuti, il Dreame R10 Pro diventa un alleato indispensabile per mantenere la casa pulita e senza sforzo. Il Dreame R10 Pro ha le stesse caratteristiche del modello precedente, ma con alcune differenze. La potenza nominale è maggiore (425 W anziché 350 W), la batteria è più capiente (7×3000 mAh anziché 7×2500 mAh) e il tempo di ricarica è leggermente superiore (4 ore anziché 3,5 ore).

Inoltre, il Dreame R10 Pro ha una spazzola a rullo morbido in più rispetto al Dreame R10, che lo rende ancora più adatto per pulire superfici delicate come il parquet. Il prezzo del Dreame R10 Pro è di 349 euro. Dreame R20: pulizia senza paragoni con tecnologia Laser ad ampio angolo.

Il top gamma della serie R è il Dreame R20, un aspirapolvere senza fili che offre prestazioni eccezionali grazie alla sua potenza di aspirazione di 27.000 Pa e alla sua funzione di riconoscimento intelligente della polvere. Il Dreame R20 ha una potenza nominale di 570 W, una batteria da 8×2900 mAh e un tempo di funzionamento fino a 90 minuti. Il tempo di ricarica è di 4 ore e la capacità del contenitore è di 0,6 litri. La caratteristica più distintiva del Dreame R20 è la sua spazzola con luci LED blu che migliorano l’efficacia della pulizia in condizioni di scarsa illuminazione. Queste luci aiutano a individuare lo sporco negli angoli più nascosti della casa, garantendo una pulizia impeccabile. Il prezzo del Dreame R20 è di 399 euro.