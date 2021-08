Dreame Bot Z10 Pro: il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti con autosvuotamento

Il mondo della domotica punta a facilitare la vita delle persone. Infatti, proprio negli ultimi mesi è scoppiata una “mania” per i robot aspirapolvere. Si tratta di dispositivi collegabili ad assistenti virtuali come Alexa e Google Assistant che consentono di pulire casa con un semplice click dall’app apposita per controllare il robot. L’ultima novità in quest’ambito prende il nome Dreame Bot Z10 Pro.

La confezione di acquisto include, oltre all’aspirapolvere e alla stazione di ricarica, un sacchetto per contenere la polvere da 4 litri, la spazzola rotante da aggiungere prima di accendere, il manuale di istruzioni, l’alimentatore, il serbatoio dell’acqua e il panno da agganciare al robot per lavare i pavimenti.

Dreame Bot Z10 Pro: scheda tecnica e prime impressioni

Il robot esteticamente ha un design molto semplice e caratteristico della maggior parte dei robot aspirapolvere presenti sul mercato. Quello che cambia è il funzionamento. La stazione di ricarica è alta 35 centimetri e sporge in termini di spessore di altri 35 centimetri. Pertanto bisogna considerare bene il suo posizionamento.

Il robot si configura in modo piuttosto semplice: si può usare l’app di Xiaomi Home e configurare la lingua parlata dal robot in italiano, in quanto quella di default è quella inglese. Sul lato superiore c’è lo sportellino, al cui interno troviamo il vano dove alloggia il contenitore per la polvere del robot. Non sarà necessario pulirlo ad ogni utilizzo, in quanto è dotato di funzione di autosvuotamento. In parole semplici, quando il robot ha smesso di pulire la propria casa, esso ritorna alla base e, prima di procedere alla fase di ricarica, “trasferisce” la polvere all’interno del sacchetto da 4 litri contenuto nella stazione di ricarica.

Il sacchetto contiene la polvere di circa 60 giorni ed essendo di cartone e stoffa costa anche poco. La fase di autosvuotamento è quella che fa più rumore e sfrutta una potenza di 800 watt. Invece, la fase di pulizia della casa è estremamente silenziosa e rapida. In un test effettuato in un appartamento di 85 metri quadri, ci ha messo 45 minuti per aspirare la polvere e lavare il pavimento. Sul lato inferiore, infatti, è possibile posizionare il serbatoio dell’acqua con il panno. È importante, però, non utilizzare detergenti.

Come anticipato, il robot può essere collegato al Wi-Fi e dunque all’applicazione. Da quest’ultima si possono gestire tutte le sue funzioni. La batteria del robot è da 5.200 mAh e può sfruttare un’autonomia di circa 2 ore e mezza, l’equivalente di un appartamento da 250 metri quadri. L’aspirapolvere è dotato di serbatoio da 400 ml per la polvere e di un serbatoio da 150 ml per l’acqua. Grazie ai sensori, il robot riconosce le superfici da pulire e riconosce anche la presenza di eventuali scalini e scale, in modo da non cadere giù. Il Dreame Bot Z10 Pro costa 445 euro.