Domotica Xiaomi presenta il robot Xiaomi Vacuum X10+ e le scope smart Trueclean W10 Ultra e Pro

All’evento Make Moments Mega, Xiaomi non si è concentrato solo sui cameraphone Mi 12T e Mi 12T Pro o sul nuovo tablet Redmi Pad, ma ha attenzionato anche la tecnologia indossabile con i Redmi Buds 4 e 4 Pro e la Xiaomi Smart Band 7 Pro, come pure l’intrattenimento domestico, con la nuova MI TV Q2 a base QLED con Quantum Dot. Forte, però, di un segmento AiOT sempre più esteso, con oltre 478 milioni di dispositivi connessi al mondo, tra cui anche i robot aspirapolvere messi in listino dal 2022, proprio nell’ambito della pulizia automatizzata Xiaomi ha annunciato ben tre nuovi prodotti, alcuni dei quali gestibili (es. su smart tv con un’interfaccia navigabile via telecomando) nell’ambito dell’ecosistema software Xiaomi Home.

Lo Xiaomi Vacuum X10+, disponibile dal 10 Ottobre su mi.com e Xiaomi Store al prezzo di 899,90 euro, è un sistema automatizzato di aspirazione e lavaggio composto da due parti. Il robot, propriamente detto, supporta la tecnologia S-Cross AI in base alla quale, affidate le immagini della fotocamera frontale all’intelligenza artificiale perché riconosca gli ostacoli sul pavimento, possa programmare una pulizia automatica senza che sia necessario l’intervento umano manuale, in base alla mappa della casa, stilata in base alla tecnologia di mappatura laser.

Nello specifico, dall’app, è possibile dare un nome alle varie stanze, stabilire (o comandare a voce) quale vadano pulite e quali no, su quali eseguire l’aspirazione e/o anche il lavaggio, senza dimenticare i confini delle barriere virtuali e la possibilità di programmare il tipo di pulizia che si desidera per quando magari si è fuori di casa. La potenza di aspirazione è pari a 4000 pa. La sezione del lavaggio si affida non sul classico mop rettangolare, ma su due panni circolari, che girano 180 volte al minuto (RPM), e vengono premuti sul pavimento onde simulare la pressione manuale, ma sollevati quando vengono rilevati dei tappeti, bagnati secondo un livello di distribuzione dell’acqua settabile via companion app.

La seconda parte del sistema pulente Xiaomi Vacuum X10+ si sostanzia nella base di ricarica multi-funzionale. Quest’ultima svuota il serbatoio della polvere con una potenza aspirante di 7.000 pa, riversando il tutto in un sacchetto da 2.5 litri di facile estrazione (con linguetta con lo sigilla quando tirato fuori) che va svuotato orientativamente ogni 60 giorni. La stazione, grazie ai suoi due serbatoi per l’acqua (uno per quella pulita) riempie anche il serbatoio da 80 ml di acqua del robot, e procede alla pulizia dei panni (lavandoli secondo 3 livelli settabili con l’acqua sporca del lavaggio poi inclusa nel secondo serbatoio), e con asciugatura via aria calda per evitare il proliferare di cattivi odori e muffe).

Un prodotto mai tentato prima nel quale si è cimentata Xiaomi si è rivelata essere la scopa smart Truclean W10 Ultra wet and dry vacuum, anche in questo caso disponibile dal 10 Ottobre su mi.com e Xiaomi Store, ma al prezzo di 799,90 euro: di base usa una spazzola rotante che, bagnata dal serbatoio del liquido, poi lava e aspira contemporaneamente acqua e sporco, settabile secondo tre modalità, con quella automatica che va bene per stanze da letto e salotti, quella Turbo che si adatta alla cucina, e quella per il bagno, che in sostanza si limita ad aspirare quando magari si è versata dall’acqua. La stazione di ricarica anche in questo caso è polifunzionale, visto che serva anche a pulire la spazzola, lavandola e asciugandola a 55°, con il serbatoio per l’acqua, da 3 litri, bastevole a ricaricare quello della scopa per ben 4 volte.

Un gradino sotto il modello appena menzionato, va a posizionarsi, al prezzo di 599,90 euro dal 10 Ottobre (sempre su mi.com e Xiaomi Store), un’altra scopa smart di Xiaomi, la Truclean W10 Pro wet and dry vacum: quest’ultima, sempre capace di aspirare solidi e liquidi (evitando il contatto tra acqua pulita e sporca, grazie a un serbatoio per l’acqua pulita da 750 ml e uno per quella sporca da 640 ml), punta su una spazzola ovoidale che rasenta una maggior superficie di contatto col pavimento, risultando idonea anche nel pulire sotto i letti posto che, comunque in grado di stare in piedi da sola, può essere inclinata sino a 180°. In cima all’asta, la Truclean W10 Pro wet and vacuum alloggia un display LCD che mostra la modalità in azione e lo stato di energia residua, con informazioni che possono essere citate anche vocalmente (italiano compreso) visto che (anche) tale scopa, di fatto, “parla”: da notare che, grazie ad appositi sensori per lo sporco, il prodotto è capace di capire da sé quale potenza aspirante occorra e quanta acqua sia necessario distribuire sulla spazzola. La stazione di ricarica, oltre a rabboccare i 3.700 mAh di batteria della scopa sufficienti per 35 minuti di funzionamento, si occupa anche in questo caso della pulizia della scopa visto che, premuto un pulsante, lava in automatico il canale di aspirazione e la spazzola.