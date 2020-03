Domotica Xiaomi per l’igiene, con aspirapolvere, purificatore d’aria, asciugatrice smart

Xiaomi, particolarmente attenta all’attuale fase di emergenza sanitaria da coronavirus, ha annunciato e promozionato tre nuovi dispositivi igienizzanti, tra cui un aspirapolvere smart Roidmi, un purificatore d’aria Mijia, ed una nuova asciugatrice sanificante.

Rispetto al modello di 2 anni fa, che pur aveva ricevuto diversi riconoscimenti (Red Dot Design Award e IF Design Award), il nuovo aspirapolvere smart F8 Pro Handheld Vacuum Cleaner del partner Roidmi (in vendita a 1.599 yuan, circa 208 euro, su YouPin) conserva l’approccio stilistico minimale, ma migliora nella sostanza su vari piani: il motore, che ora gira a 110 mila RPM, sviluppando una forza centrifuga pari a 23.500 Pa, mette in campo una potenza portata a 135W, senza eccessivo disturbo sonoro (72 dB), mentre la batteria, riposizionata in quanto più capiente (2.500 mAh), assicura un’ora di funzionamento, attraverso un sistema di filtraggio incrementato a 5 livelli, e interfacciato con un perfezionato sistema di aerazione.

Dotato di un mini-display idoneo a informare sulla polvere aspirata e a rendicontare della potenza messa in campo, lo Xiaomi Roidmi F8 Pro Handheld Vacuum Cleaner ha una base che, terminante con una serie di LED allineati in una striscia, per illuminare le zone da pulire, quando non (agilmente) rimossa, può essere inclinata di 120°, onde raggiungere anche le zone più anguste.

Ancora per la pulizia, Xiaomi ha messo in campo (dal 27 Marzo, a circa 150 euro, o 1.199 yuan) l’F1 Air Purifier, un bonificatore dell’aria realizzato dal partner Mijia che, mosso da un motore a corrente continua, vanta un Clean air delivery rate (CADR) pari a 400 metri cubi di aria pulita all’ora, tramite un filtro a 3 strati capace (da 3 a 6 mesi) di cogliere nanoparticelle dai 0.3 ai 2.5 micron (quindi pollini e capelli), e financo i microbi dell’influenza suina (H1N1). Sviluppato secondo un assetto verticale, sempre con un look minimale, il nuovo purificatore d’aria di Xiaomi dispone di un pratico display circolare anteriore per le informazioni principali, risultando sempre molto silenzioso, in particolar modo in modalità “sleep” (34.8 decibel).

Sul versante della sanificazione dei tessuti è orientata anche la nuova asciugatrice HD YWHL01 (115 euro, con spedizione verso l’Italia, via Gearbest), con una forma cilindrica, in grado di asciugare, durante sessioni di 30 minuti o 3 ore, i tessuti riposti nei suoi 35 litri di volume, avvolgendoli immersivamente in flussi d’aria calda (pressappoco di 75°). La fase di igienizzazione, che a scopo di sicurezza viene interrotta all’apertura della “capsula”, opera secondo tre sistemi, tra cui – oltre ai summenzionati flussi di aria calda – figura anche l’emissione di ozono e – via apposita lampada – di raggi ultravioletti.