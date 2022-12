DJI Mini 3: ufficiale con specifiche complete il drone compatto da 248 grammi

Ascolta questo articolo

Dopo gli avvistamenti negli scorsi giorni, in un Best Buy nel New Jersey, il drone compatto da ripresa Mini 3 di DJI è stato alfine svelato, con un’annessa vagonata di accessori, e le vendite che cominceranno da inizio 2023 a partire da 499 euro.

Il DJI Mini 3 misura 148×90×62 mm da chiuso e 251×362×72 mm da aperto (comprese le eliche): a meno di non usare la batteria Plus prevista solo in alcuni mercati, che porta il peso a 290 grammi, usando la batteria standard il veicolo pesa solo 248 grammi e quindi per essere pilotato nei cieli europei non richiede (dal 31 dicembre 2020) la necessità di conseguire un apposito patentino. Tecnicamente, per l’area delle riprese, è montato un sensore CMOS da 1/1.13, con supporto all’HDR e doppia sensibilità ISO nativa.

Le riprese del DJI Mini 3 arrivano in 4K HDR, mentre le foto sono scattate, grazie al pixel binning 4-in-1 che porta i pixel a 2,4 μm, da 48 a 12 megapixel, con più dettagli e luce (quest’ultimo aspetto esaltato anche dall’ottica con apertura a f/1.7). Gli amanti dei paesaggi, potranno avvalersi di Grandangolo, Panoramica a 180° e Sfera, con l’app DJI Fly che, via Sphere Panorama Viewer 2.0, permetterà di trascinare e ingrandire una panoramica sferica, offrendo una visuale a 720°. Lo zoom digitale è da 2x sia nelle foto a 12 megapixel che nei video in 4K/30fps, mentre in quelli a 1080p arriva al 4x.

Ovviamente, non mancano le QuickShots, ovvero delle modalità di riprese pre-programmate mediante appositi piani di volo: il costruttore in tal senso menziona le modalità Boomerang, Cerchio, Spirale, Ascesa e Dronie. Grazie alla possibilità di ruotare la fotocamera di 90°, invece, arriva il supporto alle riprese verticali tanto care agli amanti dei social.

Sul piano del volo, provvisto di stabilizzatore meccanico a 3 assi, capace di resistere al vento fino a 10,7 m/s, il DJI Mini 3 usa il sistema di trasmissione DJI O2, che assicura un 720p/30fps di feed live a una distanza di 10 km: per coloro che sono alle prime armi, il dispositivo mette a disposizione le funzioni di decollo automatico e di ritorno alla base, da usarsi magari quando il Mini 3 perde il segnale o ha poca energia in batteria.

L’autonomia parte da 38 min con la batteria standard, che arrivano a 51 con quella Plus che, ovviamente, amplia anche la distanza di volo (25 vs 18 km): tra gli accessori, una menzione va al radiocomando con schermo integrato DJI RC, alle para-eliche a 360°, alla stazione di ricarica a due vie, al set filtri ND, e alla fascia proteggi-eliche.