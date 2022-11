DJI annuncia la nuova fotocamera FPV per droni DJI O3 Air Unit

Ascolta questo articolo

Chi pensava che con il Mavic 3 Classic il brand cinese DJI avesse finito gli annunci per il 2022 evidentemente si sbagliava, vista la presentazione, giunta al termine di diversi rumors anticipatori, della nuova fotocamera DJI O3 Air Unit per droni.

Capace di assicurare riprese FPV, cioè con visuale in prima persona, la DJI O3 Air Unit è compatta e leggera, risultando di facile installazione, come il modello precedente: da un punto di vista dell’imaging, la nuova fotocamera plug and play integra un sensore 1/1.7 pollici risoluto a 48 megapixel, a cui è demandato il compito di registrare filmati con una risoluzione che arriva anche al 4K a 60 fotogrammi per secondo (o, volendo, slow motion da 2.7K/120fps), con un campo visivo decisamente ultragrandangolare, par i a 155° di FOV e una profondità di campo catturata in modo eccellente, in ragione dell’apertura a f/2.8.

In favore delle riprese, che così possono essere più fluide, c’è poi la la tecnologia di stabilizzazione RockSteady mente, come appoggio per ogni condizione di illuminazione, nella registrazione giunge in dote il supporto verso i filtri ND concepiti a suo tempo per il DJI Avata: la DJI O3 Air Unit è capace di girare nella modalità colore D-Cinelike e quindi, catturando un ampia gamma dinamica, offre indiscutibili vantaggi quando si va poi in post produzione o post gradazione.

Il costruttore dichiara che la DJI O3 Air Unit sia capace di realizzare trasmissioni live a 1080p/100fps sino a 10 km di distanza, ed entro i 30 ms di latenza: il merito va alle antenne omnidirezionali 2T2R del sistema di trasmissione (integrato con uno storage da 20 GB) O3+, in grado di sostenere un feed live secondo un bit-rate massimo di 50 Mb/s con codifica H.265, ma anche di passare dalla banda 2.4 GHz a quella 5.8 GHz per conto proprio col fine di mantenere il segnale stabile e di aggirare le interferenze.

Controllabile anche via DJI FPV Remote Controller 2 e visori DJI Goggles 2 / DJI FPV Goggles V2, la DJI O3 Air Unit prevede la modalità Canvas che consente agli utenti di scegliere la visualizzazione sullo schermo del menu OSD più adatta, laddove la Modalità Card Reader permette, collegata in USB, una lettura al volo dei file. Attualmente, è già possibile comprare il dispositivo sul sito ufficiale del marchio con una spesa di 249 euro che dà diritto ad avere, nel medesimo kit d’acquisto, oltre al modulo fotocamera, anche un cavo 3-in-1, le antenne, e il modulo di trasmissione.