Disponibili anche in Italia le nuove smart TV XH95 Full Array di Sony

Con gli italiani ancora alle prese con la quarantena forzata dall’emergenza coronavirus, il brand nipponico Sony ha colto la palla al balzo per presentare, anche in Italia, la nuova serie di smart TV XH95 Full Array, basata sulle peculiarità software di Android TV, già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale del brand.

La serie di smart TV Sony XH95 Full Array, supportata visivamente dal Dolby Vision, è declinata secondo le diagonali da 49 (1.399 euro), 55 (1.699 euro), 65 (1.999 euro), 75 (3.499 euro), ed 85 (4.499 euro) pollici con, a beneficio dei tagli intermedi, un look “Immersive Edge” contraddistinto da cornici molto esili: ad accomunare tutti i modelli opera un pannello 4K HDR con un contrasto di 6 volta maggiore di un comune LED grazie alla tecnologia X-tendend Dynamic Range incaricata di portare l’oscuramento a zone in dote alla retroilluminazione Full Array. Sempre in confronto col resto dell’offerta televisiva a LED, i nuovi modelli XH95 vantano una maggiore varietà di colori, potendo rendere più sfumature di rosso, verde, e blu, in virtù della tecnologia proprietaria Triluminos.

Ulteriori miglioramenti visivi arrivano dalla tecnologia X-Wide Angle, che mantiene intonsa la qualità dell’immagine (quanto a luminosità e toni) anche guardando da posizioni periferiche, in puro stile IPS: diversamente, i nostalgici del cinema potranno beneficiare di effetti multimediali esaltati dalla modalità IMAX, mentre i fan di Netflix godranno maggiormente del proprio abbonamento dopo aver attivato la Netflix Calibrated Mode.

Ad animare, in ambito elaborativo, la serie delle smart TV Sony XH95 è chiamato in causa il processore X1 Ultimate, in ragione del cui apporto l’utente potrà sfruttare, in tandem con i sensori di luminosità, la tecnologia Ambient Optimization, che regola interattivamente la luce nelle immagini a seconda di quella della stanza in cui la TV è collocata, e la modalità Sound-from-Picture Reality, che simula il suono (per altro beneficiato dal Dolby Atmos e dalla sonorità spaziale Acoustic Multi-Audio) come proveniente da precisi punti dell’immagine.

Capaci di acquisire i contenuti dagli smartphone, mediante il Chromecast per Android e l’AirPlay 2 per gli iPhone/iPad, le smart TV Sony XH95 (superiori al 49”) supportano i comandi vocali tramite gli speaker compatibili con Alexa o rientranti nell’ecosistema Google Home.