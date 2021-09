Desktop Creator P50 e monitor Summit MS32: MSI cala gli assi per i creators

Nonostante la potenza messa in campo, spesso abbinata a un’estrema portabilità, sono molti i creators ed i professionisti che, per le loro mansioni, preferiscono una postazione di calcolo fissa, da scrivania, seppur non troppo ingombrante e di una certa eleganza: alle esigenze di questi ultimi ha risposto la taiwanese MSI che, per l’occasione, ha annunciato la coppia costituita dal desktop compatto Creator P50 e dal monitor Summit MS32.

L’MSI Creator P50 è un desktop con fattore di forma ridotto, come dimostrato dal fatto che le sue dimensioni (353.73 × 97.56 × 251.35 mm, per 3.52 kg) gli assicurano un volume di 4.72 litri, comunque sufficiente a implementare un sistema di dissipazione attivo mosso da una ventola. La parte frontale del terminale, che può essere posizionato in orizzontale o verticale, o financo appoggiato a una parete via attacco VESA , ha un frontale, con una trama a diamante, che ospita diverse porte tra cui un ingresso per le cuffie, uno per il microfono, e due USB 3.2 Type-A di 1a generazione: il retro, dal canto suo, implementa alcuni jack audio, tre porte USB 3.2 di 2a gen (una Type-C), e una RJ45 per l’Ethernet 2.5 GbE connessa alla scheda di rete Intel I225-V.

Settabile con Windows 10, Home o Pro (con supporto garantito verso Windows 11), il computer MSI Creator P50 è mosso, su chipset Intel B560, da processori di 11a gen, Rocket Lake, sino all’octacore (da 2.5 a 4.9 GHz) a 16 threads Core i7-11700, con grafica integrata UHD Graphics 750: volendo, si può prevedere la presenza di una scheda grafica dedicata, fino alla GeForce RTX 3060 di Nvidia. In tema di memorie, il sistema è dotato di due slot SO-DIMM per ottenere fino a 64 GB di RAM DDR4-3200 e, per lo storage duale, di uno slot da 2.5” (per SSD o hard disk) e di un altro per un SSD M.2 2280 con interfaccia SATA o PCIe.

Nell’MSI Creator P50, il sound è affidato alla scheda Realtek ALC1220P 5.1, mentre le connettività senza fili, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, fanno affidamento su un modem Intel AX210: l’alimentazione, invece, secondo la configurazione, necessita di un caricatore da 230 o 330 W.

Lo schermo Summit MS32, attento alla vista grazie a tecnologie di contenimento della luce blu e anti-sfarfallio, ma anche in ragione della tecnologia di riduzione attiva del rumore e dei sensori di luce ambientale che presiedono all’autoregolazione di temperatura colore e luminosità dello schermo, si sostanzia in un pannello LCD IPS 4K (cioè a 3840 × 2160 pixel) da 32 pollici, con 4 ms di tempi di risposta, 60 Hz di refresh rate, con True Color, capace di coprire il 95% della scala colore DCI-P3 e il 136% di quella sRGB.

Arricchito da diverse porte, tra cui una Display Port 1.2, una USB 3.2, due HDMI 2.0b, una Type-C, un jack audio da 3,5 mm e financo un lettore di microSD, il nuovo arrivato, regolabile in altezza e ruotabile, consente di regolare le impostazioni via tool MSI Productivity Intelligence e, mediante KVM, di passare da un computer a un notebook a cui lo schermo sia connesso. Per una questione di comodità, è anche possibile memorizzare le impostazioni di colore del display in profili, richiamabili ad hoc nel connettere una particolare sorgente, senza dover ricalibrare il tutto.