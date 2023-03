DELL scatenata con le linee di computer Precision, Latitude, OptiPlex e il monitor UltraSharp

DELL, noto brand americano dell’informatica, ha annunciato, in un’occasione lontana dalle comuni kermesse adatte al settore, diverse novità (con prezzi per ora relativi al solo mercato USA) nelle linee di prodotto Latitude, Precision e OptiPlex, senza contare anche un monitor della gamma UltraSharp.

Arriva nei prossimi mesi il Latitude 9440 2-in-1, che è un convertibile con un display LCD IPS da 14 pollici con risoluzione QuadHD+ e webcam a 1080p. Affiancati da una scheda grafica integrata Iris Xe, operano i processori Intel di della 13a generazione, fino agli i7 vPro: la RAM LPDDR5x arriva fino a 64 GB mentre lo storage SSD va da 256 GB a 2 TB. Grazie al setting scelto sono supportate le connettività Wi-Fi 6 o 6E. Lo chassis (310,5 x 215 x 16,3/14,9 mm, per 1,5 kg) offre spazio per una batteria da 60 Wh con caricatore da 60, 65, o 100 watt.

I Latitude 7xxx, già disponibili da oggi negli USA, comprendono anche i modelli 7440 e 7340, anche se il portabandiera è l’iterazione 7640. Quest’ultimo ha uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione FullHD+ e una webcam sempre a 1080p. A coordinare le operazioni grafiche sono le schede grafiche integrate Iris Xe, di Intel che fornisce processori di 13a gen, sino alla serie P vPro o all’i7 della serie U. La RAM, LPDDR5, ammonta a un massimo di 32 GB, mentre lo storage a stato solido tocca il picco di 2 TB ma parte da 256 GB. La batteria, da 38 o 57 Wh, prevede adattatori da 60, 65 o 100 watt. Lo chassis (358 x 250,4 x 18,4/19,5 mm) si attesta sul kg e 800 grammi di peso.

Arrivano oggi i modelli 5440 e 5340, mentre dal 28 Marzo arriverà il Latitude 5430 Chromebook. Intanto, arriva sempre oggi il più prestante Latitude 5540 (357,8 x 233,3 x 20,8 mm, 1,6 kg). I suoi 15,6 pollici di LCD IPS sono in risoluzione FullHD e affiancati nella cornice alta dalla webcam a 1080p. Le prestazioni sono affidate a chipset Intel di 13a gen, che arrivano fino ai P28 Pro o all’i7 U15. La grafica dipende certo dalle GPU integrate Intel UHD con gli i3 e Iris Xe sugli i5 e i7, ma c’è l’opzione per una Nvidia GeForce MX550 con 2 GB di memoria dedicata GDDR6. La RAM, sino a 64 GB, si abbina a uno storage che va da 256 GB a 2 TB. Le batterie, sempre caricabili a 60, 65 e 100 watt, sono da 42 o 54 Wh.

Per i Precision, si inizia, dal 18 Aprile, dal Desktop Precision 7960 Tower, anche in variante Rack. Questo modello mastodontico (430,7 x 538,3 x 218 mm, massimo 37,6 kg) ha spazio a sufficienza per chipset Intel Xeon sino al w5-3495X: la GPU dedicata può arrivare fino a una Nvidia GeForce RTX A6000 48 GB GDDR6 o a una AMD Radeon Pro W6800 32 GB GDDR6. Assommando 16 blocchi da 256 GB la RAM DDR5 a 4.800 MH può arrivare sino a 4 Terabyte, mentre lo storage va da 512 GB minimi a 4 TB al massimo. Attestata una connettività Wi-Fi 6E, l’alimentatore è da 1.100 o 1.500 watt.

Precision 7780 Mobile Workstation è un grosso notebook (398 x 265 x 25,9/28,5 mm, da 3 kg) che declina i suoi 17,3 pollici in 4K o FullHD, anche se la webcam resta a 1080p. I processori, Intel di 13a gen, arrivano fino al Core i9-13950HX, mentre la scheda grafica integrata è una Intel UHD, e quella dedicata può spingersi sino alla Nvidia RTX 5000 16 GB GDDR6. Come RAM DDR5 a 5.200 MHz si tocca il massimo in 64 GB e lo storage va da 256 GB a 4 TB. La batteria, da 83 o 93 Wh, caricabile a 120 o 240 watt, basta e avanza anche per la connettività Wi-Fi 6E stanziale.

Precision 5680 (344,4 x 230,3 x 11,7/7,7 mm, 2 kg) ha uno schermo da 16 pollici LCD IPS od OLED, FullHD o in 4K come risoluzione. Nessuna novità per la webcam, da 1080p. I processori della 13a gen Intel toccano il clou con un i9-13900H vPro con scheda grafica integrata Intel UHD, cui si affianca la scheda grafica dedicata RTX 5000 16 GB GDDR6 di Nvidia. Se lo storage va da 256 GB a 4 GB, la RAM DDR5 a 6.000 MHz arriva a un massimo di 64 G. Provvisto di Wi-Fi 6E, questo portatile ha 66 o 99,5 Wh di batteria con carica rapida a 90 o 130 watt. Sia i portatili in questione che il desktop arriveranno negli USA fra il 18 e il 20 di Aprile, sempre con prezzi ancora ignoti.

Prezzato a 1.699 dollari, il Precision 3581 (357,8 x 233,3 x 24,7/22,7 mm, 1,8 kg) adotta un display FullHD da 15,6 pollici con angoli di lettura ottimi grazie all’IPS. La webcam per le video chiamate è da 1080p mentre le prestazioni sono affidati, sino all’i9-13900H vPro, a processori Intel di 13a gen, coadiuvati da iGPU Iris Xe e dalla GPU dedicata Nvidia, sino alla Nvidia RTX 2000 8 GB GDDR6. La RAM è ancorata a un massimo di 64 GB di tipo DDR5 a 4.800 MHz, mentre l’SSD va da 256 GB a 2 TB massimi per l’archiviazione. Dotato di connettività Wi-Fi 6, o 6E, il notebook carica la batteria da 64 o 97 Wh a 100 watt nei modelli con GPU integrata, o a 130 watt in quelli con la GPU dedicata. Sempre oggi arrivano negli USA anche i modelli 3380, a 1.459 dollari e 3480, a 1.439 dollari.

Per gli OptiPlex si comincia dal Tower Plus 7010 (367 x 300,8 x 169 mm, massimo 9,6 kg), prezzato da 1.215 euro, con Intel di 13a gen sino all’fino a i9-13900K e GPU, integrata Intel UHD e dedicata Nvidia sino alla GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 e AMD sino alla Radeon RX6500 4 GB GDDR6. La RAM, DDR5, arriva sino a 128 GB contro i 256 o 2 TB dello storage. La connettività è Wi-Fi 6 o 6E, mentre l’alimentazione è da 260 o 500 watt.

Sempre Desktop, ma più piccolo, è, da 1.115 dollari, l’OptiPlex Small Form Factor Plus 7010 che ciò nonostante si concede gli Intel di 13a gen sino all’i9-13900 Pro. La GPU, integrata Intel UHD, è affiancata da una GPU dedicata che può essere scelta fino a una AMD Radeon RX6500 4 GB GDDR6. Rimane la scelta di 256 GB o 2 TB per lo storage, mentre la RAM DDR5 arriva fino a 128 GB. Nello chassis (290 x 292,8 x 92,6 mm, massimo 5,1 kg.) c’è anche il modulo per la connettività senza fili stanziale Wi-Fi 6 o 6E.

Ancora più piccolo (182 x 178 x 36 mm, massimo 1,3 kg), si trova, da 1.090 dollari, l’OptiPlex Micro Plus 7010. Piccolo non vuol dire poco potente, visti i consumi (130, 180 watt di alimentatore) per energizzare l’hardware di bordo, con connettività Wi-Fi 6 o 6E supportata dai processori Intel di 13a gen sino all’i9-13900 vPro con Intel UHD come scheda grafica.

Spazio agli all-in-one, con l’OptiPlex All-in-One Plus 7410 (354,3 x 540 x 57,9 mm, max 9,6 kg), già disponibile da 1.591 dollari. Dietro lo schermo, LCD IPS da 23.8 pollici con FullHD di risoluzione nasconde un processore Intel di 13a gen, con scelta sino all’i i9-13900 vPro, sostenuto da GPU integrata Intel UHD o dedicata AMD Radeon RX 6500 4 GB GDDR6. La RAM RAM DDR5 a 4.800 MHz può essere scelta sino a 64 GB mentre la configurazione dell’archiviazione va da 256 GB a 2 TB. Attrezzato per le videochiamata grazie al Wi-Fi (6 o 6E) e alla webcam a 1080p, questo computer necessita di un alimentatore da 160 watt, con l’85% di efficienza, o da 240 watt, con il 92% di efficienza.

Si diceva degli schermi. Qui DELL ha schierato l’UltraSharp 49 Curved USB-C Hub Monitor. Quest’ultimo ha un pannello LCD IPS curvo da 49 pollici risoluto in QHD+ con 109 PPI di densità di pixel per pollice, secondo un formato 32:9, con 60 Hz di refresh rate, 350 nits di illuminazione, e un trattamento antigraffio. Attaccabile anche alla parete via attacco VESA 200 x 100 e 100 x 100, questo monitor è adatto anche al gaming, visto che in fast mode va a 5 ms come tempo di risposta. Ci sono sempre due speaker da 9 watt, ma il consumo è di 45 watt, sebbene possa arrivare a un massimo di 290 watt. Senza stand, questo monitor è dimensionato a 366 x 1.215 x 112,1 mm, per 12,15 kg: negli USA costa 1.999,99 dollari.