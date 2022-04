DELL G15 5525: ufficiale il gaming notebook con AMD sino al Ryzen 9 e Wi-Fi 6

A un anno di distanza dal precedente modello, il brand americano DELL ha annunciato un nuovo portatile da gaming, il G15 5525, già disponibile all’acquisto nel mercato americano, partendo da 899.99 dollari, nelle colorazioni alternative Dark Shadow Grey, Phantom Grey e Spectro Green.

Piuttosto massiccio, con 2.4 kg di peso per 357.2 x 272.8 x 24.9/26.9 mm, il DELL G15 5525 varia il suo spessore a seconda della configurazione scelta in sede di GPU: nella fattispecie, la scheda grafica GeForce RTX 3050 porta con sé il processore AMD Ryzen 5 6600H, laddove, optando per una tra le varie GeForce RTX 3050 Ti, RTX 3060, RTX 3070 Ti, i processori che ci si ritrova saranno un Ryzen 7 6800H o un Ryzen 9 6900HX. Quello che non cambia è il resto del comparto logico: di base, il laptop è “sfornato” con 16 GB di RAM di tipo DDR5 da 4.800 MHz, ma l’espandibilità massima è di 32 GB mentre, per lo storage SSD (NVMe M.2), il clou si raggiunge con 2 TB. A tenere a freno le temperature, senza troppo rumore, è il sistema di dissipazione del calore.

Il DELL G15 5525, infatti, prende in prestito dai cugini Alienware un complesso che adopera 4 heatpipe in rame, altrettante prese d’aria, e un paio di ventole con palette ultrasottili. Sempre in tema di hardware, il device è attrezzato con la scheda per il Wi-Fi 6, traendo energia da una batteria che può essere da 56Wh, a 3 celle, alimentata a 180W, o da 86Wh, a 6 celle, alimentata a 240W.

Spalancato, la workstation da gioco in questione palesa un display da 15.6 pollici, offrendo diverse opzioni di scelta: l’utente, infatti, potrà valutare la configurazione con un pannello FullHD (da 120 Hz con 250 nits, o da 165 Hz con 300 nits), o quella con un pannello QHD (2560 x 1440 pixel quindi), più performante anche nel refresh rate (240 Hz) e nella luminosità (400 nits). La webcam è da 720p, con array microfonico duale, all’insegna di un segmento multimediale che si completa con due speaker predisposti per il Dolby Atmos.

Dall’altra parte, si palesa la tastiera, con retroilluminazione opzionale (tutta rossa o RGB in 4 zone), immune ai versamenti di liquidi, e con tastierino numerico, col corpo macchina che propone lateralmente diverse porte, tra cui un combo jack da 3.5 mm, una RJ45 per l’Ethernet, una HDMI 2.1, una USB 3.2 Type-C di 2a gen (con trasferimento dati a 10 Gbit/s), e tre USB 3.2 Type-A di 1a gen (5 Gbit/s).