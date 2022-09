DELL annuncia diversi prodotti da gaming, tra cui l’Aurora R15 con Intel di 13a gen

Ascolta questo articolo

In occasione dell’evento che ha portati alla presentazione dei nuovi processori Intel di 13a generazione, noti come Raptor Lake, DELL ha colto la palla al balzo per annunciare diversi suoi prodotti Alienware, tra cui ovviamente un computer che implementa i nuovi SoC in questione.

Alienware Aurora R15 (in arrivo in autunno) è un desktop workstation che conserva il look futuristico degli albori: il costruttore, però, ne ha migliorato (anche in ottica di silenziosità, del 66% sulle attività del processore, del 9% su quella della GPU) il design termico, visto che ora sono previsti anche uno scambiatore di calore da 240 mm e 5 ventole da 120 mm (che maggiorano del 19% il flusso d’aria). Tale particolare, assieme al fatto di poter scegliere tra un alimentatore da 750 e uno da 1350 W, certificati 80 Plus Platinum, conferma i grandi cambiamenti elaborativi.

Questi ultimi prevedono processori Intel di 13a generazione sino al 24 core (5,8 GHz di boost) i9-13900K, con 68 MB di cache mentre, per le schede grafiche dedicate, in quota AMD si tocca il massimo con una Radeon RX 6900 XT da 16 GB di memoria GDDR6 mentre per Nvidia si tocca il clou con una GeForce RTX 4090 che solo di memoria GDDDR6X si porta appresso qualcosa come 24 GB. La RAM, di tipo DDR5 a 4800 MT/s può arrivare a 64 GB massimi, mentre lo storage SSD, combinando un NVMe e un SATA, può arrivare a 6 TB.

Abbandonando il desktop di cui sopra, la linea Alienware dedicata al gaming di DELL si è arricchita per l’occasione anche del gaming monitor QD-OLED AW3423DWF (in autunno, a 1.099,99 dollari negli USA): evoluzione diretta del modello AW3423DW, rispetto a quest’ultimo ha un retro più sottile che ne semplifica il montaggio via attacco VESA, ma soprattutto è più economico (- 200 dollari). Il merito di ciò va ad alcuni compromessi, tra cui il fatto che il costruttore abbia rinunziato, sotto al display e intorno al braccio del monitor, a una piccola porzione di LED: il refresh rate, poi, cala da 175 a 165 Hz, e la certificazione G-Sync Ultimate di Nvidia cede il passo alla AdaptiveSync Display di VESA e al FreeSync Premium Pro di AMD.

Dulcis in fundo, la tastiera da gaming Alienware TKL AW420K (entro l’autunno, negli USA, a 129,99 dollari). Quest’ultima dimostra quando sia importante disporre di un prodotto ad hoc: la forma è compatta, visto che si tratta di un modello privo di tastierino numerico (tenkeyless, e i riser posti sul dorso, che ha opzioni di incanalamento dei cavi, supportano tre gradi di altezza.

I caps, beneficiano di copritasti PBT a doppio scatto mentre, sotto di essi, non mancano gli interruttori meccanici Cherry MX Red: tipico prodotto da gamers, la tastiera TKL di Alienware non rinuncia nemmeno all’illuminazione AlienFX per tasto, di tipo RGB con l’utente che, nel ricorrere al software Alienware Command Center, potrà personalizzare gli effetti luminosi, programmare i tasti, ma anche, per evitare improvvise interruzioni, disabilitare il tasto Windows.