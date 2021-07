Dali Katch G2ù: ufficiale il nuovo speaker Bluetooth 5.0 autonomo per 30 ore

Nel 2016, la danese Dali mise sul mercato uno dei primi speaker wireless, il Dali Katch che, nel frattempo, è stato soggetto a una concorrenza sempre più serrata, tanto da rendere alfine necessario il varo del suo successore, il Dali Katch G2, destinato ad arrivare anche in Italia grazie al distributore Pixel Engineering S.r.l.

Dali Katch G2 (per ora nello UK a 329 sterline) conserva la forma a morbida elisse (138 x 268,5 x 47 mm) del primo modello, e la sua portabilità (1.1 kg, laccetto laterale), pur essendo previsto nelle colorazioni Caramel White, Chilly Blue, Iron Black. In cima, campeggiano i pulsanti di controllo, per accenderlo o spegnerlo, regolare il volume, settare il profilo audio (tra Clear, neutro, e Warm, più caldo), associarlo alla sorgente audio via NFC.

Non mancano i led per valutare lo stato di carica della batteria che, rispetto al primo modello, pur essendo sempre sostituibile, è stata portata da 2.600 a 3.300 mAh. In conseguenza di ciò, rispetto alle 24 ore originarie, ora assicura 30 ore di funzionamento dopo 2 ore di ricarica tramite la porta USB che può servire anche per energizzare un dongle Chromecast audio visto che – diversamente – manca il Wi-Fi per lo streaming audio.

Presente il Bluetooth 5.0 con supporto ai codec AAC, aptX (anche HD) e, per le fonti analogiche, un jack da 3.5 mm, dietro la griglia ad alveare, assieme a un sistema di amplificatori di classe D, il Dali Katch G2 cela un paio di tweeter da 21 mm a a cupola morbida, altrettanti woofer da 88 mm con tessuto parapolvere e cono in alluminio e sempre due radiatori passivi per la profondità: il risultato consente di coprire le frequenze da 49 Hz a 23 kHz, assicurando un picco di pressione sonora pari a 95 dB.

Da segnalare infine che, all’interno, una parete divide il tutto in due volumi, per una miglior distinzione dei canali, cosa che può essere esaltata con la funzione True Wireless Stereo che, via associazione a un modello gemello, assicura un vero sound stereofonico.