Da Victrola i giradischi smart Revolution Go e Re-Spin

Dopo la relativa comparsata al CES 2022 di Gennaio, Victrola, brand americano con una storia secolare in fatto di giradischi (partendo dai grammofoni), ha annunciato due nuovi giradischi smart, i Revolution Go e Re-Spin, con tanto di prezzi ufficiali anche in euro.

Il Revolution Go, prezzato a 249 euro nei colori blu o nero, è un giradischi portable 3 tre velocità con trazione a cinghia, piatto con tappetino siliconico antiscivolo e antigraffio, braccio con leva di sollevamento, testina Audio-Technica AT-3600L, e selettore di velocità (33/45/78 rpm): grazie alla maniglia per il trasporto può essere spostato come una valigia, laddove tramite i due agganci laterali permette di collegare una cinta per la tracolla, sì da consentirne il trasporto a spalla.

In alto vi è il tettuccio anti-polvere che, rimosso, può fungere – grazie alle sue fessure – da espositore di massimo 5 dischi. Davanti, sotto la griglia in tessuto, vi sono due altoparlanti (da 10W di potenza complessiva, cooperanti con un radiatore passivo per i bassi) mentre, sulla parte alta della griglia stessa, una manopola permette l’accensione spegnimento (via pressione), ma anche di settare varie modalità (via roteazione).

Nello specifico, il Revolution Go permette di impostare il Bluetooth, in modo da poterlo sfruttare come speaker per la musica in streaming che proviene dal proprio computer o smartphone (previa associazione), con la modalità Vynil Stream che, invece, permette di instradare l’audio del giradischi verso un altoparlante esterno collegato senza fili. Sul retro dello chassis, realizzato con accorgimenti anti-vibrazione (esplicati anche nella presenza dei 4 piedini in gomma in basso), figurano due porte RCA per collegare cablatamente degli altoparlanti più potenti, un jack da 3.5 mm per le cuffie, il LED di carica (rosso quando in carica), il tasto di reset e l’ingresso per l’alimentazione.

L’autonomia del Revolution Go, ripristinata dopo 4 ore per la ricarica completa, dipende dall’uso e dall’entità del volume scelto: come giradischi per i vinili, fornisce dalle 8 alle 12 ore a seconda che il volume sia al 100 o al 50%. Usando il Bluetooth si va dalle 9 alle 13 ore nella stessa casistica.

Destinato ad arrivare sul mercato a Luglio, al prezzo di 129 euro, il Re-Spin, premiato ai Rolling Stone Audio Awards 2022, è un giradischi a valigia che, rispetto alla media dei rivali, ha visto lo chassis, sempre realizzato per minimizzare quelle vibrazioni che possano causare dei salti durante la riproduzione del disco, ha ricevuto una compattazione del 20% quanto a peso e dimensioni. Al pari dell’altro modello, anche in questo caso vi è il Bluetooth per usarlo come speaker esterno, il Vynil Stream per streammare il proprio vinile su uno speaker più potente, il jack da 1/8 di pollici per ascoltarlo in cuffia, e le porte RCA. Non mancano un adattatore per vinili da 7 pollici e un preamplificatore integrato per l’ascolto stereo.