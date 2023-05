Da Shenker i notebook Vision 14 e Vision 16 / Pro con Intel di 13a generazione

Shenker, brand tedesco di computer componibili, ha annunciato l’arrivo, nella sua linea Vision, di due nuovi portatili, Vision 14 e Vision 16 / Pro, con l’aggiornamento di processori e schede grafiche.

Secondo un’indagine di mercato, il Vision 16 Pro è l’ultrabook più sottile e leggero al mondo, nonostante le performance e il fattore di forma: il suo chassis, in chassis in magnesio AZ91D (354 x 245 x 17,1 mm, per 1,6 kg), ciò nonostante integra nuove ventole più silenziose e grandi, un heatpipe in rame sulla memoria VRAM e sulla GPU e, sia per CPU che per GPU, l’impiego di “un liquido di raffreddamento in metallo“.

Il chipset i7-13700H, messo in coppia con una GPU RTX 4060 o RTX 4070, può sfruttare sino a 64 GB di RAM non saldata del tipo DDR5-4800 e, come storage, un paio di slot per SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe con l’opzione RAID 0/1. Il device si apre con un display LCD IPS da 16 pollici con risoluzione a 2560 x 1600 pixel secondo un rapporto in 16:10, il color gamut sRGB coperto al 95%, 240 (o 60 in modalità risparmio energetico) di refresh rate, e 350 nits di picco come luminosità. La webcam Full HD (presente pure nell’altro modello), è compatibile con Windows Hello.

Il corpo macchina, con tastiera full-size e grandi tasti freccia, supporta le connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5 e ha diverse porte. Nel caso specifico, Le porte del notebook Vision 16 Pro sono una Thunderbolt 4, una USB Type-C 3.2 Gen 2, due USB Type-A 3.2 Gen 1, un’uscita video HDMI 2.0b, un lettore full size di schede SD e un combo jack audio. Nel caso si preferisca questo portatile in versione non Pro, grazie alla batteria da 80 Wh si possono mettere in conto sino a 11 ore di autonomia: questo modello, dal peso di 1,5 kg, non ha la GPU dedicata RTX 4000.

Acclamato come l’unico notebook sul mercato in grado di desumere 12,5 ore di autonomia dalla sua batteria da 99 Wh anche usando la GPU dedicata, il modello Vision da 14 pollici mantiene lo stesso sistema di dissipazione termica del modello da 16 pollici da cui copia pure l’assetto delle porte. Il chipset, l’i7-13700H, in alternativa alla GPU dedicata RTX 3050 ha una opzionale RTX 3050 Refresh, che si distingue per un TGP da 50W e 6 G di memoria VRAM al posto di 4.

All’interno del suo chassis, più sottile (16,6 mm) e leggero (1,33 kg o 1,28 kg senza dGPU), troviamo sino a 64 GB di RAM DDR5-4800 e un solo slot per SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe, oltre che le connettività Wi-Fi 6E + BT 5. Spalancato, questo notebook rivela un display IPS con risoluzione 2880 x 1800 pixel di risoluzione, 90 Hz di refresh rate, 380 nits di risoluzione, sRGB coperto al 99%.