Da Red Magic arriva l’esordio nel settore dei monitor con un miniLED 4K da 27”

RedMagic, brand cinese per il gaming nato da Nubia, a sua volta una costola di ZTE, ha annunciato il suo ingresso nel mondo dei monitor, con un modello Mini LED 4K, nel mentre è emerso che abbia in cantiere anche un modello in QHD e in 4K con una Display Port e un maggior numero di HDMI.

Il nuovo schermo di RedMagic, fornito da AUO, adotta un pannello a Mini LED da 27 pollici risoluto a 3840 x 2160 pixel, ovvero in 4K UHD, con certificazione DisplayHDR 1000: altri dettagli tecnici di questo monitor rendicontano un refresh rate pari a 160 Hz e 1,7 millisecondi come tempo di risposta, per una reattività davvero notevole, pur senza impattare troppo sui costi. Non manca, poi, un rapporto di contrasto pari a 1.000.000:1 per immagini e testi sempre perfettamente intellegibili e colori precisi.

Secondo quanto riporta la scheda tecnica del costruttore, il monitor Mini LED 4K UHD di Red Magic, ovviamente dotato di regolabilità nell’inclinazione, annovera l’utile funzionalità mmWawe, che permette di riprodurre le immagini dagli altri device connessi in wireless, con ritardo ridotto ed alta velocità, a patto che questi ultimi rientrino in un raggio di 30 metri dal terminale.

Sempre nell’ottica del menzionarne le connettività, nel mentre emerge l’ipotesi che sia presente anche solo una Display Port per sfruttare i 160 Hz anche in 4K, è accertato che il monitor in questione abbia una porta HDMI 2.1, ma non solo. Nello specifico, è presente anche una polivalente USB Type-C 4.0: quest’ultima, in quanto provvista della modalità DisplayPort Alt Mode, può assolvere anche al compito di aggiuntiva porta di ingresso per i segnali video, oltre alla sua mansione principale.

Quest’ultima fa riferimento alla possibilità di erogare un’alimentazione sino a 90W per rabboccare energeticamente eventuali dispositivi connessi. In tema di listino, il monitor Mini LED da 27” in 4K UHD di Red Magic è presente per ora sul mercato cinese, al prezzo di 5.499 yuan, circa 795 euro, scontati in promo lancio a 4.999 yuan (pressappoco 723 euro) nella versione standard, con quella wireless che costa un poco di più, ovvero 6.499 yuan, pari all’incirca a 940 euro.