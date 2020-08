Da MSI monitor per gaming e professionisti e un all-in-one per l’ufficio

Particolarmente attivo nel campo dal gaming, come dimostrato dal recente lancio del monitor curvo G32CQ4, il brand taiwanese MSI, in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche ha dedicato, a studenti e lavoratori, una coppia di nuovi prodotti, un all-in-one e un display, in veste di MSI PRO 22XT 10M e PRO MP241.

Nelle scorse settimane, MSI ha ufficializzato un nuovo ed accessibile (449 euro, in Germania) monitor da gaming, l’MSI G32CQ4, con un pannello da 32 pollici risoluto in 2560 x 1440 pixel che, grazie alla tecnologia dei LED allineati verticalmente, è in grado di vantare un valore del 114,8% sulla scala sRGB, e del 91,43% su quella DCI-P3. Provvisto anche di un ottimo contrasto (3000:1), sebbene migliorabile nella luminosità di picco (250 nits), il nuovo gaming monitor curvo (1500R) di MSI attenua tearing e stuttering essendo abilitato all’AMD FreeSync: in più, in ottica comodità, non manca nemmeno un versatile stand che permette all’utente di variarne rotazione e inclinazione, per una confortevole visione a seconda delle proprie esigenze di postura.

Abbandonando per un istante il settore abituale del gaming, e convergendo su quello mainstream, da Taipei è appena giunto l’annuncio del computer all-in-one (500 x 210 x 370 mm, per 5.82 kg) MSI PRO 22XT 10M: quest’ultimo, equipaggiato con 2 speaker stereo da 2W ciascuno, esibisce un display LCD IPS FullHD da 21.5 pollici, con supporto al multi-tocco (10 dita). La tipica sequenza dell’hardware da PC prevede il processore Intel Core i5-10400 e la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, mentre – in termini di memorie – è possibile arrivare sino a 32 GB massimi di RAM DDR4 (via due slot SO-DIMM), beneficiando del sistema operativo Windows 10 Home installato e rapidamente avviabile grazie all’impiego di un SSD M.2 NVMe facilmente sostituibile (Rapid Upgrade) mediante sportellino posteriore.

Sempre sul retro, vi è l’aggancio per l’attacco VESA (per ancorare il tutto al muro), un lettore di schede di memoria, un combo jack per microfono e cuffie, 4 USB 3.2 (di cui una Type-C), un ingresso e un’uscita HDMI, due porte USB 2.0, e due porte RJ45 per l’Ethernet LAN (visto che il supporto al Bluetooth 4.2 ed al Wi-Fi ac è opzionale).

Degno partner dell’all-in-one appena visto, al quale può espandere l’area di lavoro, venendovi affiancato mediante un attacco VESA e collegato in HDMI, il monitor PRO MP241 di MSI propone un pannello LCD IPS FullHD da 23.8 pollici che, pur provvisto di 7 ms come tempo di risposta, vanta valori di luminosità massima (220 nits) e di contrasto (1000:1) più adatti all’impiego negli uffici, anche se contraddistinti da ambienti di lavoro molto luminosi (stante il suo trattamento anti-riflesso). Degno completamento del nuovo monitor è la funzionalità “Dual Source”, consentita dalla presenza anche di una porta VGA in aggiunta alla summenzionata HDMI.