Da Logitech arrivano le rinnovate iterazioni dei prodotti MX Keys S e Anywhere 3S

Logitech ha annunciato nuovi prodotti della linea Master, pensati per i professionisti della programmazione e della creatività. Si tratta delle tastiere MX Keys S Combo e MX Keys S, e del mouse MX Anywhere 3S.

Inoltre, Logitech ha lanciato le Smart Actions in Logi Options+, che permettono di creare scorciatoie personalizzate per automatizzare azioni frequenti e semplificare il lavoro. Partendo dalle Mx Keys e Mx Keys Combo, la tastiera wireless MX Keys S è stata aggiornata con una nuova versione che mantiene i tasti sagomati per una scrittura comoda e veloce, e l’illuminazione intelligente che si adatta alla luce ambientale e si attiva al movimento delle mani.

La MX Keys S è disponibile in due colori, Grafite e Pale Gray, e ha una disposizione dei tasti migliorata, con tre nuovi tasti per facilitare la produttività e la comunicazione: talk to text, mute/unmute del microfono ed emoji. La tastiera MX Keys S è anche parte della MX Keys S Combo, che include anche il mouse MX Master 3S e il poggiapolsi ergonomico MX Palm Rest.

Questa combinazione è ideale per chi cerca strumenti precisi e performanti per le proprie attività professionali o creative. L’MX Anywhere 3S è la nuova versione del mouse wireless che si contraddistingue per lo scrolling elettromagnetico MagSpeed, che offre vantaggi come velocità, precisione e silenziosità. Si tratta del mouse più avanzato di Logitech, perfetto per chi vuole prestazioni, portabilità e comfort in qualsiasi situazione.

Rispetto al modello precedente, MX Anywhere 3S ha clic più silenziosi e un sensore ottico da 8.000 DPI che funziona su quasi tutte le superfici, compreso il vetro, permettendo di passare facilmente tra diversi spazi di lavoro, a casa o in ufficio. Come prezzi e disponibilità, i nuovi prodotti Logitech saranno disponibili da giugno sul sito ufficiale e presso i rivenditori partner come Amazon e altri. La tastiera MX Kyes S avrà un prezzo di 119 euro, mentre la versione combo costerà 219 euro. Il mouse MX Anywhere 3S avrà un prezzo di 88 euro.