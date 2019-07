Da Honor in arrivo la Smart Screen TV, con realtà aumentata/virtuale, 5G e supporto alla domotica

Nelle scorse settimane, il microblog cinese Weibo, sempre più prediletto per le anticipazioni in ambito hi-tech provenienti dalla valle dello Shenzhen (la Silicon Valley cinese), aveva riportato la notizia secondo cui Honor, spin-off low cost di Huawei, avrebbe lanciato un nuovo tipo di prodotto, oltre ai consueti smartphone e wearable, rappresentato da qualcosa che, come un compasso che disegna un rettangolo, avrebbe rivoluzionato gli schemi.

Quel qualcosa è stato ufficializzato oggi, seppur con una notevole assenza di dettagli tecnici, nel corso dell’Honor New Class Communication Meeting, organizzato a Pechino dal CEO George Zhao. Il massimo dirigente cinese ha spiegato che era tempo di evolvere la situazione attuale, posto che, rispetto al telefono, diventato un centro polifunzionale rispetto al mero supporto di comunicazione che era agli inizi, la TV è rimasta un luogo di intrattenimento legato alle immagini.

Questo ha portato alla concezione della Smart Screen TV, una smart TV che – naturale centro per l’intrattenimento di tipo audio/video – gestirà diversi contenuti multimediali, grazie agli accordi stipulati con varie piattaforme online, ma che – nel contempo – sarà anche un hub (probabilmente basato sul supporto alla connettività 5G) per tutti i dispositivi intelligenti – in ottica IoT (domotica) – che sempre più popoleranno le nostre case.

Inoltre, la nuova piattaforma hardware in questione, aperta alle collaborazioni e suscettibile di ulteriori miglioramenti, sarà capace di collegarsi più facilmente con tablet e smartphone, e dovrebbe anche supportare delle applicazioni relative alla realtà virtuale ed aumentata (benché non sia stato precisato in che modo ciò dovrebbe avvenire).

La presentazione della Smart Screen TV non ha alzato il sipario sul prodotto specifico, né in termini di immagini né quanto a dettagli tecnici, anche se tali lacune dovrebbero essere colmate nelle prossime settimane, visto l’imminente lancio dell’innovativo hardware, a partire dai primi di Agosto, nel mercato cinese, attraverso il partner commerciale Jingdong (JD.com, ex 360buy).