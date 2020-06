Da Harman Kardon ecco le cuffie Infinity Glide 510 e la soundbar Infinity Sonic B200

Harman Kardon, noto brand dell’audio controllato da Samsung, ha comunicato l’arrivo in commercio, partendo per ora dal mercato indiano, di due nuovi prodotti, tra cui la soundbar Infinity Sonic B200 e le cuffie Infinity Glide 510, accomunati da un notevole focus sull’emissione dei bassi.

Infinity Sonic B200 (13.7 kg) ha un design elegante e un formato compatto, in modo da potersi adattare in qualsivoglia ambiente, senza impegnare troppo spazio: al suo interno operano due speaker da 20 W ciascuno, associati in wireless ad un subwoofer da 40 W, per una potenza reale complessiva di 80 W, che può essere portata a 160 W di picco. Agilmente nascoste alla vista, sulla soundbar sono posizionate alcune porte per acquisire contenuti, come un ingresso AUX, uno ottico, ed una USB.

Il controllo della nuova soundbar, prezzata a 17.999 rupie (211 euro) con promo lancio a 7.299 rupie (88 euro), avviene mediante un telecomando dal quale è possibile settare 3 differenti equalizzazioni (es. per videogame, film, o musica) a beneficio della musica instradata via Bluetooth da smartphone o computer.

Di tipo sovraurale, invece, sono le cuffie Infinity Glide 510, disponibili nelle colorazioni antitetiche blu e nero. Nello specifico, si tratta di cuffie con padiglioni imbottiti per una comoda calzatura, al cui interno si trovano driver da 36 mm: toccando le superfici esterne, è facile passare da una modalità che pompa i bassi, a una che attenziona in egual modo tutte le frequenze.

Il join con lo smartphone avviene mediante la connettività Bluetooth 5.0, mentre è al microfono che ci si rivolge, per gestire – a mani libere – le chiamate a vivavoce e, sempre hands free, interpellare gli assistenti vocali, ai quali demandare, in pura ottica multi-tasking, l’esecuzione di diverse mansioni. Accreditata di 3 giorni, ovvero di 72 ore continuative, di funzionamento, le cuffie wireless Infinity Glide 510 sono prezzate a 3999 rupie (47 euro), con listino promozionale d’esordio a 1.699 rupie (20 euro).