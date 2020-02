Da Gigabyte i miniPC BRIX con processori Intel di 10a generazione

Il produttore taiwanese Gigabyte Technology, intento a contendere a Intel (realizzatrice dei rinomati NUC) il ruolo di regina dei miniPC professionali, ha ampliato il proprio assortimento di computer desktop lillipuziani, includendovi (pur in assenza di dati su prezzi e distribuzione) un poker di modelli BRIX, animati dai più prestanti (del 16% rispetto al passato) processori Intel di 10a generazione (Comet Lake-U, a 14 nanometri).

Il nuovo assortimento prevede la classica forma a scatolotto (46.8 x 119.5 x 119.5 mm) con angoli arrotondati, facilmente collocabile anche nel retro di un monitor, grazie al pratico attacco VESA, equipaggiata con apposite griglie laterali per la circolazione dell’aria.

Si parte dal modello BRi3H-10110 con processore i3-10110U, seguito poi dal BRi5H-10210 con CPU intermedio i5-10210U, per concludere con i verticistici BRi5H-10510, con chip i7-10510U, e BRi5H-10710, animato da un i7-10710U, esacore da 4.7 GHz in Turbo Boost con 15W di calore dissipato (TDP) potente quasi quanto un i9-9750H. In tutti i modelli in questione, le restanti specifiche tecniche sono condivise.

La GPU è una scheda grafica integrata, in veste di Intel UHD 630, mentre la RAM (DDR4 2666) può arrivare, mediante due banchi, a un massimo di 64 GB: in termini di storage, la capacità d’archiviazione prevede l’impiego di hard disk meccanici o a stato solido da 2.5 pollici, con interfaccia SATA 3 (e conseguente velocità di trasferimento dati pari a 6 Gbps). Coordinato dal setting logico poc’anzi menzionato, appare in dotazione anche la scheda di rete Intel AC 3168, incaricata di fornire il supporto al Wi-Fi ac dual band ed al Bluetooth 4.2.

Davanti e dietro, i miniPC Brix di Gigabyte collocano svariate porte, tra cui un jack da 3.5 mm, una Ethernet LAN, due HDMI, una Type-C (USB 3.2 di 2a gen, davanti), cinque porte USB (USB 3.2, sempre di 2a gen, di cui tre davanti e due dietro), oltre a una porta seriale RS232 (magari per un lettore di codici a barre o altri impieghi professionali), all’attacco antifurto Kensington, e all’ingresso per l’alimentazione.