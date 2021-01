Da Fresh’ n Rebel le cuffie modaiole, Code ANC, con cancellazione attiva del rumore

In un momento in cui gli auricolari senza fili se la passano piuttosto bene, trainando le vendite de settore wearable, anche le cuffie Bluetooth non se la passano male, con sempre nuovi modelli, tra cui è possibile da oggi annoverare anche le nuove Code ANC che il marchio olandese Fresh’ n Rebel, versato nell’audio modaiolo (e nei powerbank) ha presentato nel corso dell’evento virtuale “New Year’s Bingo”.

Le cuffie Fresh’ n Rebel Code ANC non tradiscono la vocazione giovanile del marchio, affacciandosi nello store proprietario e su Amazon, al prezzo consigliato di 99.99 euro, in 6 variopinte colorazioni, indicate rispettivamente come Dusty Pink, Misty Mint, Ruby Red, Silky Sand, Steel Blue, e Storm Grey. L’estetica è solo una delle virtù delle cuffie in questione, eleganti sin dalla confezione d’acquisto.

Il peso, di appena 220 grammi, consente di indossarle per lunghe ore senza particolare stress, anche grazie all’archetto, adatto a ogni forma di testa, morbido grazie al rivestimento siliconico: a contatto con le orecchie sono presenti cuscinetti in pelle vegana, cioè di origine vegetale, ottimizzati per assorbire l’umidità e disperdere il calore.

Essendo un device audio, curano ovviamente l’output sonoro e, a tal proposito, mettono a disposizione la cancellazione attiva del rumore, che permette di concentrarsi su quel che si ascolta, che sia un film, una canzone, un podcast o un audiolibro, senza distrazioni: i microfoni, veri protagonisti della tecnologia ANC, vengono usati anche per gestire in vivavoce le telefonate, mettendo a disposizione in questo caso la tecnologia di riduzione del rumore cVc sviluppata dal chipmaker Qualcomm. Per i controlli, invece, sono presenti pulsanti fisici sulla ghiera dei padiglioni: toccando due volte quello di Play è possibile attivare il concierge virtuale Assistant o Siri.

Memore de fatto che quando si ascolta qualcosa di piacevole non si vorrebbe mai rimanere a corto d’energia, Fresh’ n Rebel ha dotato le cuffie Code ANC di 30 ore di autonomia, che scendono a 17 con l’ANC: volendo, è possibile ricorrere alla ricarica rapida, che permette una piena ricarica in appena un paio d’ore, o ricorrere al cavo in tessuto, per un ascolto cablato.