Da Edifier le cuffie magneto-planari premium Stax Spirit 3

Il brand cinese Edifier, attivo nell’audio, e dal 2011 proprietario della giapponese Stax, ha annunciato le sue cuffie magne-planari wireless Stax Spirit S3, prezzate a 399 dollari / sterline, e in predicato di arrivare anche in Italia, visto che Pro Audio International è solita curare l’importazione per il Bel Paese dei prodotti a marchio Stax.

Le cuffie Stax Spirit 3. di tipo over-ear, sono realizzate in leggera fibra di carbonio, in modo da pesare “solo” 329 grammi e, per una maggior durata, permettono la sostituibilità dei padiglioni, rivestiti in pelle, con la collocazione in confezione di un modello rivestito in tessuto e quindi più fresco (perciò battezzato “Ice Feeling“) nel caso di lunghe calzate. All’esterno, tali cuffie affidano il controllo a pulsanti fisici per il volume e multi-funzione, che permettono di gestire anche le chiamate, la riproduzione musicale, l’associazione Bluetooth e l’assistente vocale.

Mediante l’app Edifier è possibile personalizzare i controlli, impostare un timer di spegnimento (mancano i sensori per spegnerle quando sfilate e riavviarle quando calzate), per ripristinare le impostazioni di fabbrica. settare la modalità a bassa latenza per il gaming e quando si guarda un film, ricorrere ai preset Classic (per i bassi), Hi-Fi (per i medi), e Stax (per le alte frequenze).

L’interno si avvale della tecnologia di Audeze, che colloca un sottile diaframma Uniforce tra magneti Fluxor, affidando il tutto alla gestione di fase Faxor, in ragione della quale, quando attraversano le strutture magnetiche, le onde sonore generate dai diaframmi in questione conservano “i dettagli temporali nel segnale registrato”, come confermato dalla percezione di un suono più pulito e con meno distorsione, tal che le basse frequenze appaiono più dettagliate e quelle alte “più chiare e coerenti“. In termini di numeri “nudi e crudi”, si parla di 24 Ohm di impedenza, di 10Hz-40KHz di risposta in frequenza, e di 94±3dB SPL di pressione sonora.

Sempre a favore del suono, purtroppo privo dei benefici dell’ANC, interviene la connessione Bluetooth 5.2 che, oltre a supportare i codec AAC, SBC e aptX (HD e adaptive), permette la connessione multi-point verso due device in contemporanea (es. tel e computer). Secondo quanto dichiara il costruttore, è poi presente la certificazione Snapdragon Sound che promette un sound in wireless di qualità CD (fino a 24 bit/96kHz).

L’autonomia delle cuffie Stax Spirit 3 è di 80 ore, senza esagerare col volume: grazie alla ricarica rapida, via Type-C (con annesso cavo in confezione), in 10 minuti di rabbocco, si ottengono 11 ore di riproduzione.