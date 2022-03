Da DELL una coppia di nuovi monitor per il gaming

Solitamente, il marchio americano DELL propone all’interno del sub-brand Alienware i propri prodotti per il gaming, ma non sempre procede in tal senso, come dimostrato dai notebook serie G, proposti col proprio logo e moniker. Qualcosa del genere è avvenuto nelle scorse ore anche col varo di due display da gaming, proposti direttamente con i nomi di Dell 32 4K UHD Gaming (G3223Q, dal 30 Marzo) e Dell 32 USB-C Gaming Monitor (G3223D, dal 18 Marzo).

I due monitor in questione condividono diverse specifiche, come il valore del rapporto di contrato, pari a 1000:1, il fatto di adottare dei pannelli Fast IPS quindi molto reattivi con 1 millisecondo di tempo di risposta da grigio a grigio (GtG), un 95% di copertura sul color gamut DCI-P3, ed il presentarsi secondo un aspect ratio più panoramico che verticale, cioè da 16:9. In ambedue i casi, poi, è possibile contare, tra le porte, sul contributo di una DisplayPort 1.4, di una coppia di HDMI, di un jack da 3.5 mm per le cuffie,

Ancora in tema di comuni denominatori ai nuovi monitor da gaming di DELL va ascritto il poter montare il monitor o ad una parete, sfruttando l’attacco VESA 100×100 o, qualora si intenda beneficiare di regolazioni in altezza, inclinazione, e rotazione, su un apposito supporto d’appoggio.

Il modello di punta della coppia, ovvero il G3223Q, certificato VESA DisplayHDR 600, vanta una risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel) e un refresh rate variabile con picco “solo” di 144 Hz, con quest’ultimo valore che si ottiene quando si gioca connessi a un PC laddove, connessi a una consolle, ci si ferma a 120 Hz: la luminosità massima raggiunge i 600 nits di picco mentre, in appoggio ai professionisti della grafica che necessitano di una particolare accuratezza cromatica, risulta implementata la modalità Creator. I gamers, invece, troveranno conforto nel supporto all’AMD FreeSync Premium Pro. Chiude la scheda tecnica del prodotto una particolarità afferente alle connettività (comprensive anche di USB 3.2 1a gen Type-B 3.2 upstream e di USB 3.2 1a gen Type-A 3.2, tra cui una d’alimentazione), posto che le HDMI qui si sostanziano nello standard 2.1.

Il compagno di comunicato, ovvero il display Dell 32 USB-C Gaming (G3223D), è certificato VESA DisplayHDR 400 e ha una risoluzione QHD (2560×1440 pixel): in questo caso il refresh rate arriva sino a 165 GHz, qualora si giochi al PC, con i 120 Hz invece toccati giocando da consolle. La luminosità di picco, invece, è più bassa, da 400 nits. Sul fronte dei supporti, in questo caso, si beneficia anche della compatibilità con l’NVIDIA G-Sync oltre che del supporto all’AMD FreeSync Premium Pro per una perfetta sincronia tra schermo e scheda grafica, onde ottenere vantaggi competitivi durante le sessioni di gaming più intense. Anche in questo caso, una lieta nota relativa alle connettività, con la presenza di una USB Type-C con carica a 15W (che si aggiunge a porte USV Type-A 3.2 di 1a gen, ed a USB Type-A 3.0).