Da Bowers & Wilkins cuffie con cancellazione del rumore e neckband dual driver

Indubbiamente, le cuffie con cancellazione del rumore sono uno dei trend tecnologici della seconda parte del 2019, tanto che ogni costruttore intento a sfornare un dispositivo audio di qualità tende a includervi tale specifica. Anche il rinomato brand inglese Bowers & Wilkins non è stato da meno, ufficializzando, oltre a una neckband per gli sportivi, ben due cuffie wireless proprio con Active Noise Cancelling.

Le nuove cuffie circumaurali Bowers & Wilkins (disponibili da fine Settembre) si avvalgono ambedue del processore QCC5100 di Qualcomm e, in tal modo, potendo sfruttare per la prima volta in commercio il codec aptX Adaptive, beneficiano di una frequenza di campionamento a 24/48 bit, oltre che di una bassa latenza nel segnale wireless (ottime, quindi, anche per il gaming).

Il modello B&W PX7 (colorazioni Silver e Space Grey, 399.99 euro) è il più grande e, in tal modo, può inglobare driver da 43 mm ed una batteria a carica (via Type-C) rapida (5 ore extra dopo un quarto d’ora di rabbocco) che, “fatto il pieno”, anche con l’ANC attivo, arriva a financo 30 ore complessive d’autonomia: il tutto grazie ad un sistema di stand-by intelligente che, cooperando con sensori presenti su ambedue i padiglioni, mette in stand-by la musica appena si sfila anche solo uno degli stessi, per riavviarla quando vengono re-indossati.

Diversamente, le più compatte B&W PX5 (Blue e Space Gray, 299 euro) si accontentano di driver da 35 mm, scalando l’autonomia complessiva, sempre in presenza del ricorso all’ANC adattivo, a 25 ore totali. In compenso, però, condividono col fratello maggiore la presenza di 6 microfoni, utili sia nell’assicurare telefonate di qualità cristallina, che nel fungere da base hardware alla summenzionata cancellazione del rumore.

Assieme alle due nuove cuffie della serie PX, inaugurata un paio di anni fa, Bowers e Wilkins porta in Italia, (tra un mese, a 199 euro, nelle nuance Gold, Space Grey, e Blue e Gold) via distributore Audiogamma, gli auricolari con neckband PI3 Wireless: questi ultimi, dispongono – all’interno di un’armatura bilanciata – di driver dinamici della dimensione di 9.2 mm, abbinati ad amplificatori dedicati. Ideali per lo sport, e comodi grazie alla neckband in silicone con telecomando integrato, oltre che per le superfici magnetiche che tengono le capsule agganciate quando non in uso, i PI3 Wireless promettono 8 ore di funzionamento, alle quali se ne aggiungono altre 2, dopo un quarto d’ora di ricarica.