Da boAt arriva la neckband Rockerz Trinity con 150 ore di autonomia e HiFi DSP

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il marchio boAt ha annunciato in India un nuovo paio di auricolari cablati con fascia da collo, denominati Rockerz Trinity che, acquistabili su Amazon, sullo store ufficiale online, e su Flipkart, sono cadenzati nelle colorazioni Cosmic Black, Just Blue e Kutch White.

Quella che è sostanzialmente una neckband, ovvero boAt Rockerz Trinity, ha un design leggero e portable che, però, custodisce una batteria corposa, da 220 mAh, che permette 150 ore di riproduzione sonora. Grazie alla tecnologia di carica rapida ASAP Charge, in appena 10 minuti di rabbocco energetico si ottengono altre 24 ore aggiuntive di riproduzione. Impermeabile da sudore e schizzi d’acqua, come da certificazione IPX5, la neckband boAt Rockerz Trinity offre sul telecomandino a filo dei pulsanti per il controllo e dei driver da 10 mm.

Alla qualità delle telefonate, pulita anche negli ambienti rumorosi, contribuisce la tecnologia ENx (quel che il marchio ha brevettato come tecnologia per la riduzione del rumore ambientale, o Environmental Noise Cancellation). Per il consueto ascolto, invece, la tecnologia che entra in gioco è la Crystal Bionic Sound che, gestita da un DSP (digital signal processor) HiFi, pur mantenendo la tipica firma sonora del marchio incentrata sui bassi pesanti, offre un audio chiaro.

La connessione con la sorgente avviene mediante il Bluetooth 5.2. A tal proposito bisogna precisare due cose. In primis, la neckband boAt Rockerz Trinity è in grado di collegarsi con due dispositivi in contemporanea e, in più, vi è la modalità a bassa latenza (che attivata viaggia a 65 ms), “BEAST Mode“, particolarmente utile quando si gioca per sincronizzare al meglio l’audio con le immagini che scorrono sul dispositivo sorgente.

Il prezzo d’acquisto online della neckband boAt Rockerz Trinity è di 1.499 rupie indiane, pari a circa 18 dollari americani o a pressappoco 16 euro nostrani: non sono noti i piani di distribuzione dirette in altri mercati, sebbene sia sempre possibile far ricorso a qualcuno dei soliti ben noti importatori.