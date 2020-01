Da Acer 6 device ChromeOS per l’ufficio e un Chromebook per la scuola

Sin dall’inizio, la taiwanese Acer è stata tra le realtà più attive nel campo dei dispositivi animati dal sistema operativo googleiano ChromeOS: a conferma di ciò vanno ascritti i recenti annunci, con ben 6 computer in ambito business, e uno per l’utenza consumer e scolastica.

Aderenti alla piattaforma “Chrome Enterprise”, in ragione della quale hanno una sicurezza multi-livello, gli aggiornamenti a ChromeOS in background, un agevole supporto da parte dei reparti IT aziendali, e l’intelligenza artificiale a smartizzare e velocizzare il lavoro, i nuovi computer Acer animati da ChromeOS principiano con la coppia Chromebook Enterprise 13 (tradizionale) / Chromebook Enterprise Spin 13 (convertibile, con tanto di stilo capacitivo in dotazione), contraddistinta da un telaio in alluminio nel quale è inserito, con un aspect ratio a 3:2, un display QHD da 13 pollici.

Equipaggiabile con un opzionale scanner biometrico per le impronte digitali, il Chromebook Enterprise 714 dispone di uno chassis metallico che pone solo esili cornici attorno al display, che non impatta più di tanto sulle 12 ore (stimate) di autonomia: nell’eventualità che si debba lavorare spesso e costantemente con i numeri, Acer ha messo a disposizione una variante del menzionato modello, il Chrome Enterprise 715, differenziato per la presenza di un dedicato tastierino numerico. Abbandonando per un istante il settore dei portatili, i nuovi device ChromeBook Enterprise di Acer prevedono anche il Chromebox Enterprise CXI3, un box a vocazione multimediale attiva, difatti indicato per la creatività grafica in alta definizione, anche via lettore apposito, e il Chromebase Enterprise 24I2, un all-in-one consigliato per gestire l’interazione con i clienti, nei musei, nelle banche, nei centri commerciali, nei chioschi, e nei negozi.

Anche l’utenza dei giovani, di coloro che vogliono spendere poco, e delle scuole, è stata attenzionata da Acer, col nuovo portatile Acer Chromebook 712 (C871): quest’ultimo, una volta aperto, mostra – sormontato da una webcam HD – un display, touch o meno, da 12 pollici che, pur sotto-risoluto (1.366 x 912 pixel), si avvale del formato verticale 3:2 molto utile durante la lettura dei testi o le lezioni di programmazione del codice.

Sopra il telaio in grado di resistere vari urti, grazie alla certificazione militare MIL-STD-810G, compatibile con la sicurezza degli alunni, in virtù degli standard UL / IEC 60950-1 e ASTM F963-16, l’Acer Chromebook 712 (C871) colloca una tastiera meccanica immune agli schizzi d’acqua. Ai lati del corpo macchina, sono presenti un jack da 3.5 mm, lo slot per le microSD, e 4 porte USB a taglia normale (di cui 2 Type-A, e altrettanti 3.1 Type-C, per la ricarica ed il trasferimento dei dati).

Affiancato da un modem per il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi ax/6 dual band, operano processori Intel di 10a generazione, dagli Intel Celeron agli Intel Core (massimo i3), con la RAM e lo storage (non un SSD, ma un eMMC tipico degli smartphone) rispettivamente disponibili nelle opzioni da 4/8 e 32/64 GB.

Accreditato di un’autonomia pari a 12 ore massime, il Chromebook 712 (C871) arriverà prossimamente in commercio, a Marzo negli USA al prezzo di 329 dollari, e a Maggio nei mercati EMEA al prezzo di 299 euro.