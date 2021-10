D-Link presenta il nuovo Smart Router Wi-Fi 6 con intelligenza artificiale

Quando si parla di router, modem, Wi-Fi, D-Link è sempre in primo piano. Il 5 ottobre, infatti, l’azienda ha presentato un nuovo router chiamato R15 EAGLE PRO AI AX1500 Smart Router. Esso sfrutta la tecnologia Wi-Fi 6 con l’intelligenza artificiale per garantire copertura e velocità senza precedenti. Principalmente, questo router è adatto alle smart home, quindi con molti dispositivi connessi ad internet o a piccoli uffici.

Il router può offrire una velocità massima di 1500 Mbps e coprire un’area di 230 metri quadrati, chiaramente senza alcun tipo di ostacolo nell’intermezzo. Volendoci addentrare maggiormente in termini tecnici, il nuovo router di D-Link, offre 1024 QAM, MU-MIMO e OFDMA per aumentare la velocità, la portata e l’efficienza della rete.

Smart Router Wi-Fi 6: scheda tecnica del nuovo router D-Link

Il router D-Link sfrutta diverse funzioni grazie all’intelligenza artificiale. In particolare, troviamo l’AI Wi-Fi Optimiser che scansiona il Wi-Fi con minori interferenze offrendo sempre la migliore connessione disponibile al momento. Con l’AI Traffic Optimiser, invece, il router dà priorità ad alcuni dispositivi connessi che necessitano di una maggiore banda.

Dunque la velocità di connessione viene distribuita secondo delle priorità stabilite proprio dall’Intelligenza Artificiale. Con l’AI Parental Control, invece, i genitori potranno imporre delle limitazioni a determinate pagine web e controllare l’attività dei propri bambini.

Se con il semplice router non si riesce a coprire l’intera area della casa o dell’ufficio, D-Link ha ideato anche gli extender. Si tratta di ripetitori compatibili con il nuovo router che garantiscono allo stesso modo un’elevata velocità di connessione. Per gli extender, però, si dovrà aspettare ancora un po’. Gli extender prendono il nome di EAGLE PRO AI Mesh Extender (E15) o Mesh Systems (M15-2 e M15-3). Ce ne sono più di uno e ognuno di essi presenta diverse caratteristiche e dunque fasce di prezzo. Al momento il prezzo del nuovo router non è stato ancora confermato.