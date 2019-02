Cuffie ed auricolari wireless: è il momento di Samsung/AKG, Treblab, ed Alfawise

Anche gli ultimi arrivi in commercio della prima settimana di Febbraio confermano il momento d’oro della tecnologia wireless applicata alle cuffie ed agli auricolari, con vari modelli targati AKG sbarcati nello store Samsung italiano, mentre – tramite i consueti importatori asiatici – è possibile ricorrere alle soluzioni low cost di Treblab e Alfawise.

Samsung, dimostrando di credere molto nel brand Harman Kardon (acquistato nel 2016), ha inserito nel proprio listino ufficiale italiano ben 4 dispositivi wireless di quest’ultimo, targati AKG. La soluzione più economica, ma non per questo meno attrezzata, stante la presenza della tecnologia Ambient Aware (cancellazione regolabile e attiva del rumore), è rappresentata dai Y100 Wireless, auricolari con filo d’interconnessione che, a 99.90 euro, sono in grado di garantire – per 8 ore – il supporto (anche) al formato AAC (successore dell’MP3) su ben due device Bluetooth in simultanea.

Un posto più in alto, visto il prezzo di 149.90 euro e la maggior qualità (cavo in tessuto), spetta agli auricolari chiamati N200 Wireless che, oltre a 3 differenti nuance, beneficiano di un’ora di autonomia extra grazie alla ricarica rapida (in 15 minuti).

Alla stessa cifra, 149.90, è possibile trovare anche le cuffie Y500 Wireless, in cui il lavoro degli ingegneri – ferma restando la possibilità di regolare la cancellazione attiva del rumore – si è concentrato sul fattore “autonomia”, sostanziato in 33 ore (+ 1 extra dopo 5 minuti di carica) grazie al risparmio energetico che le mette in stand-by quando tolte dall’orecchio (inserite nella cui sede tornano a ridestarsi).

Decisamente ideali per i viaggiatori, con un prezzo di 349.90 euro, risultano essere le N700nc, cuffie comode (visti i padiglioni in gomma memory foam) e ripiegabili, con 36 ore di autonomia (via batteria da 110 mAh) quando connesse al device tramite cavo (col Bluetooth si scende a 20), potendo sempre contare sulla riduzione del rumore “Ambient Aware”.

Dalla statunitense Treblab, invece, arrivano – con un design originale finalizzato a una buona indossabilità quando si fa movimento – gli auricolari Earbuds wireless X5 che, al prezzo scontato (del 17%) di 64.99 dollari, propongono due unità impermeabili (IPX4) capaci di garantire 6 ore di autonomia (prima di essere caricati per 4 volte dalla custodia), con i driver al berillio per una sonorità precisa e bilanciata, ed il microfono che assicura la possibilità di gestire le telefonate o chiamare in causa gli assistenti virtuali (Siri ed Assistant).

Dalla versatile Alfawise cinese, infine, arrivano gli eleganti (bianco panna o nero) auricolari in-ear TWS Mini. Questi ultimi supportano i comandi touch (sempre per gestire le chiamate, ma anche per l’avanzamento delle canzoni o la regolazione del volume), e sfruttano un doppio microfono (anche per i comandi vocali inoltrati a Siri, quando abbinati a un iPhone). Grazie alla batteria da 60 mAh (la custodia ne vanta 500 mAh, per 4 ricariche), arrivano a 6 ore di autonomia, se preferiti col Bluetooth 5.0 (25.66 euro), o a 3/4 ore col Bluetooth 4.2 (21.50 euro).