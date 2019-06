Cuffie e speaker wireless colorati per l’estate, grazie a Skullcandy e Vifa (Xiaomi)

Con l’arrivo dell’estate, praticamente dietro l’angolo quanto a solstizio (21 Giugno), cresce la voglia di fare movimento, magari all’aperto, per tenersi in forma, esporsi ai benefici del sole, avvalendosi di tecnologie comode e colorate, soprattutto capaci di far ascoltare la propria musica preferita. Quasi a soddisfare quest’assunto, l’americana Skullcandy e la danese Vifa (via Xiaomi) hanno appena presentato due interessanti tecnologie del suono, già disponibili all’acquisto.

Dal quartier generale nello Utah, la specialista del lifestyle applicato al sound, Skullcandy, ha annunciato due ulteriori evoluzioni (dopo quella del 2016 che portò all’adozione del wireless) delle cuffiette intrauricolari della gamma Ink’d e Jib. La nuova famiglia “Ink’d + e Ink’d + Wireless” conserva la qualità sonora dei progenitori, ma veste colori più vivaci e giovanili, incrementando – all’insegna d’una miglior indossabilità – anche il comfort del presente accessorio, ora acquistabile da rivenditori autorizzati, o presso lo store online Skullcandy.com, al prezzo – rispettivamente – di 14.99 e 49.99 euro.

La seconda neo emanazione wireless della gamma Ink’d e Jib, rappresentata dalla serie “Jib + e Jib + Active”, prezzate invece a 34.99 e 44.99 euro, come lascia intuire il nome, è più indicata per chi vuole fare sport: tale desiderio viene assecondato, sempre entro colori vivaci e fatta salva la qualità audio della gamma, con la certificazione IPX4, che ne accresce la resistenza, consentendo un’immunità da schizzi d’acqua e sudore, e con una perfezionata vestibilità, assicurata dalla facoltà di regolare il filo di giunzione delle due unità/capsule, e dall’arrivo di gommini in-ear in morbido gel.

Xiaomi, tramite il crowdfunding proprietario Youpin, ha patrocinato la realizzazione e la vendita, dal 1° Agosto, al prezzo di circa 116 euro (899 yuan), o 90 euro (699 yuan) partecipando alla raccolta fondi, del “City Portable Bluetooth Speaker”, progettato dalla danese Vifa, con esperienza più che ottantennale nella realizzazione di device audio.

Il prodotto, redatto nelle nuance verde e rossa, munito di certificazione IPX4, include una batteria da 2.000 mAh accreditata di garantire 12 ore d’autonomia, un microfono per gestire le telefonate beneficiando della cancellazione del rumore e, soprattutto, uno speaker a forma di cono, quindi coassiale, con all’interno un driver d 15 mm idoneo a fornire sonorità medie ed elevate di grand’impatto, grazie al magnete in lega metallica (boro-ferro-neodimio) da 65 mm che, pur in un volume così compatto, accresce la resistenza sonora, ma allo steso tempo delicate e prive di distorsioni, grazie alla base gommata funzionale proprio ad assorbire eventuali vibrazioni.