Corsair annuncia la serie di PC compatti da gaming Corsair One a100

Versata da oltre 20 anni nella realizzazione di accessori per il mondo dei computer, l’americana Corsair ha annunciato una nuova serie di computer compatti per il gaming, i Corsair One a100, simili nel design alla serie “i” dei Corsair One dell’Ottobre 2019, rispetto ai quali sono stati sostituiti i processori Intel di 9a generazione con chip AMD Ryzen 3000.

La nuova serie di miniPC Corsair One a100 prevede il classico formato tower, con uno chassis da 380 x 200 x 172.5 mm che, in un peso di 7.38 kg, ed in un volume di appena 12 litri, colloca i processori di Santa Clara, a scelta tra un Ryzen 9 3900X (12/24 core/thread) e un Ryzen 9 3950X (16/32), abbinati a schede grafiche dedicate Nvidia, serie RTX, sostanziate nella 2080 in versione Super e Ti.

La RAM presente nei Corsair One a100, da 32 GB, è autoprodotta con banda passante a 3.200 MHz, ed è di tipo DDR4 (VENGEANCE LPX): lo storage è di tipo dual, con lo spazio per un hard disk meccanico da 2 TB, e quello per un’archiviazione a stato solido, Force MP600 NVMe M.2, che fornisce 500 GB o 1 TB interfacciati secondo le peculiarità dello standard PCIe 4.0.

Sempre dietro le due strisce di LED RGB laterali, configurabili ricorrendo al software Corsair iCue, è presente un avanzato meccanismo di smaltimento del calore generato dall’array computazionale che, nella fattispecie, è un sistema a liquido in cui il normale processo di convezione del calore è assistito.

Attualmente, la nuova serie di computer compatti One a100 è disponibile all’acquisto presso il sito europeo (Italia compresa) del brand Corsair, con la configurazione top (processore Ryzen 9 3950X e GPU RTX 2080 Ti assistiti da 2 TB HDD e 1 TB SSD) proposta a 4.619.90 euro, quella intermedia (Ryzen 9 3900X+RTX 2080 Ti, SSD da 1 TB e HDD da 2 TB) listata a 4.259,90 euro, e quella base (Ryzen 9 3900X+RTX 2080 Super, 2 TB di HDD con 500 GB di SSD) prezzata a 3.439.90 euro.