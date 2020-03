Coronavirus: il supercomputer più veloce al mondo ha trovato delle sostanze che potrebbero combatterlo

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Un passo importante: almeno sappiamo cosa può "contrastare" la duplicazione del virus. Bisogna sperimentare, e in tutto il mondo non possiamo fare altro che confidare in questi supereroi senza maschera che si rintanano nei laboratori, finché non trovano delle soluzioni per salvare la vita dell'intera umanità, al momento alle prese con il COVID 19.