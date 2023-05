Controllo Intelligente di Climatizzazione di Netatmo rende smart il condizionatore di casa

Netatmo, brand francese che da oltre 10 anni smartizza le nostra case (anche con la Smart Door Lock), da qualche giorno ha annunciato un nuovo dispositivo, denominato “Controllo Intelligente di Climatizzazione”, che permette di rendere smart i nostri condizionatori o pompe di calore aria aria che siano controllati mediante un telecomando con infrarossi sul cui display vengono visualizzate le relative informazioni.

In sostanza il Controllo Intelligente di Climatizzazione fa per i condizionatori e le pompe d’aria quello che Chromecast fa per le tv tradizionali: dona un che si smart a un prodotto che, pur evoluto, non avrebbe connettività né controlli remoti. Con il nuovo prodotto di Netatmo, invece, si ha una sorta di saponetta che va collegata all’alimentazione, ma non necessariamente vicino al condizionatore: la parte alta nera, infatti, è trasparente ai raggi infrarossi, che vengono inoltrati da qualsiasi direzione visto che i diodi di emissione sono disposti a 360° lungo lo chassis del dispositivo.

Secondo il costruttore, il Controllo Intelligente di Climatizzazione interagisce con Google Home, Alexa o Apple HomeKit, e presto anche con il protocollo “universale” Matter: inoltre, è possibile usare i comandi vocali ma anche creare un set di sino a 15 dispositivi smart connessi, tra cui prodotti sempre di Netatmo e Bticino (altro brand controllato dalla casa madre Legrand) in modo da poter attivare anche altri sistemi di ventilazione supplementari connessi.

La gestione del proprio condizionatore, via Controllo Intelligente di Climatizzazione, avviene mediante la companion app Home + Control che, grazie a un database molto ampio in grado di riconoscere pure i più piccoli marchi asiatici, permette anche di accender e spegnere il climatizzatore, di regolarne la temperatura o di stabilire la posizione delle ventole per regolare la direzione del flusso d’aria. In più è anche possibile impostare delle routine o dei programmi e avvalersi di un programma settimanale personalizzato, dopo aver risposto a un set di 5 domande, in modo da soddisfare le esigenze proprie o del proprio nucleo familiare.

Non mancano, nel Controllo Intelligente di Climatizzazione, i sensori di temperatura e umidità, che forniscono queste informazioni in tempo reale sull’app per smartphone in modo da poter attuare delle regolazioni ulteriori alle routine generali scelte, e la funzione di geofencing “Eco-Assist” che, all’uscita dell’utente da casa, spegne il condizionatore, per accenderlo magari non appena si varca la soglia del proprio domicilio. Attualmente, questo prodotto è in vendita al prezzo di 119,99 euro sullo store ufficiale del brand.