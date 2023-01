CES 2023: Sennheiser presenta gli auricolari per audiofili IE 200 IEM

Ascolta questo articolo

Al CES 2023, uno dei modelli di auricolari più interessanti è stato sfoggiato nelle scorse ore dal brand tedesco Sennheiser che, introducendo il modello IE 200 IEM, ha preservato il DNA dei suoi esemplari di fascia più alta, per consegnarlo a un pubblico più vasto attraverso un listino maggiormente accessibile.

IE 200 IEM mettono da parte il design appariscente in favore di un’ergonomia che assicuri un grande comfort d’uso e una tenuta più salda. La schiuma viscoelastica degli auricolari e le punte siliconiche di varie misure isolano dai rumori esterni e promettono un’estrema adattabilità a ogni tipo di orecchio. Ogni unità degli auricolari Sennheiser IE 200 IEM svelati in occasione del CES 2023 termina con un cavo intrecciato da 1,2 metri che minimizza i rumori da sfregamento / manipolazione.

Tale cavo termina con connettori MMCX e un connettore stereo da 3,5 mm con spina angolata in modo da consentirne la compatibilità con un ampio parco di dispositivi, sia per gli ascoltatori occasionali che badano anche al budget che in favore degli audiofili più costanti ed esperti.

L’interno ospita i TrueResponse Transducer da 7 mm, ovvero dei trasduttori dinamici a banda larga che, in tandem con un diaframma in miscela polimerica, promettono una risposta in frequenza da 6 – 20.000 Hz, un’impedenza di 18 Ohm, e una distorsione armonica pressoché assente (0,08%), all’insegna di parametri e valori che si riassumono in un audio bilanciato con bassi d’impatto privi di avvallamenti e picchi, una voce realistica e neutra e, in rispetto di quanto concepito dai tecnici del suono, nella resa dei transienti in modo preciso su tutto l’arco delle frequenze.

La funzione della doppia sintonizzazione (in attesa di brevetto) permette, stabilendo quanto delle due unità raggiunga le orecchie, di passare da una profonda risposta dei bassi ad “acuti ricchi di texture“. Secondo quanto comunicato da Sennheiser, gli auricolari IE 200 IEM sono in pre-ordine da oggi, 6 Gennaio, al prezzo di 149,99 dollari, con le spedizioni che cominceranno dal 31 Gennaio.