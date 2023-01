CES 2023: MSI scatenata con notebook per gaming, creativi e professonisti

Ascolta questo articolo

Nel corso del CES 2023 in corso di svolgimento a Las Vegas, il marchio taiwanese MSI ha presentato diversi prodotti, tra cui notebook per il gaming, per i professionisti e i creativi, senza dimenticare gli accessori.

In quota gaming, partendo dai modelli GT77 HX 13V e Raider GE78 HX si ha la possibilità di avere a bordo processori Intel Core i9-13980HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 4090-4080 (nel secondo modello anche la 4070). Grazie alla tecnologia OverBoost Ultra proprietaria, è possibile spingere i core P a 5,2GHz e ottenere 250W di potenza per CPU e GPU. Il Titan GT ha un display UHD 3840×2160 da 17,3” con miniLED, 144 Hz, DCI-P3 al 100%, certificazione VESA Display HDR 1000, 1.000 nits di luminosità e contrasto a 1.000.000:1 mentre, nel Raider GE si ha un 17″ QHD+ a 2560×1600 pixel con DCI-P3 al 100% e 240 Hz di refresh rate.

Il modello Titan GT ha sino a 128 GB di RAM DDR5 vs i 64 del Rider GE e più storage visto che annovera un SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 x4 e due SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 x4 mentre il Raider GE, per ciascuna tipologia, ha solo 1 SSD. In ambedue i modelli vi sono webcam HD con IR mentre l’audio, certificato Hi-RES, con anche il combo jack audio, nel primo modello ha 4 speaker Dynaudio e nel secondo ne ha ben 6. Le connettività prevedono per Titan GT e Raider GE il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3, mentre la batteria è da 99,9Whr in ambedue i laptop. Qualche differenza si nota nelle tastiere, con la Cherry Mechanical Per-Key RGB SteelSeries per il Titan GT (che ha anche una Projective Mystic Light bar) e il Raider GE che ha una SteelSeries retroilluminata RGB per tasto.

Nel Vector GP, che si avvale come CPU e GPU, di un Intel Core i9-13900H e di una NVIDIA GeForce RTX 4070/4060, si ha un display IPS QHD da 17,3 pollici con 240 Hz di frequenza di aggiornamento e DCI-P3 100%. L’audio, sempre Hi-RES, conta su due speaker e la webcam diventa HD. La batteria cala a 65Whr. In compenso, ci sono la tastiera RGB per-key SteelSeries, tante porte (1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Mini DisplayPort, 1x HDMI), e ottime connettività (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Gigabit Ethernet).

Tra i modelli Stealth, presto anche da 17”, lo Stealth 15 annovera un 15″ OLED QHD da 240Hz con VESA DisplayHDR, DCI-P3 al 100% e tempo di risposta di 0,2 secondi. Stealth 16 Studio A13V ha un display da 16 pollici in UHD+ a 120 Hz, una webcam FullHD con IR e sei altoparlanti Dynaudio. Il processore Intel Core i9-13900Hcoopera con max 64 GB di RAM DDR5 e lo storage prevede due NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4. Tra le porte non manca una Thunderbolt 4 e la batteria è da 99,9 Wh. Nello Stealth 14 Studio A13V, dove il display è un 14″ QHD+ da 240 Hz, il processore è un Intel Core i7-13700H: lo storage conta su un solo SSD. Rimane la Thunderbolt 4, ma la webcam è solo HD e la batteria cala a 72 Wh.

Cyborg 15 A12V è un notebook da gaming con chassis traslucido per vedere alcune componenti. Sotto la tastiera retroilluminata in blu, il processore, di 12a gen Intel, può arrivare all’i7-12640H, associato con GPU Nvidia GeForce RTX 4060 o 4050. La webcam è HD, c’è il jack, e i due speaker supportano l’Hi-Res. La batteria cala a 53,5Wh e, come connettività, si punta su Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Niente Thunderbolt 4 ma, delle due Type-C, una supporta il segnale video.

Nei nuovi modelli delle serie MSI Katana, MSI Sword e MSI Pulse arrivano le schede grafiche GeForce RTX 40 di NVIDIA e display ad alta frequenza (240, 144 Hz). Da segnalare che, in carico ai modelli Pulse da 15 e 17 pollici, vi è il sistema di smaltimento termico Cooler Boost 5.

Abbandonando il gaming, Creator Z17 HX Studio A13V ha uno spessore di 19 mm e, ciò nonostante, come pure nel modello Z16 HX, annovera un raffreddamento a camera di vapore. Il display True Pixel, 17″ QHD+ 16:10 , supporta la MSI Pen 2 ed è calibrato Calman: i processori Intel di 13a gen arrivano all’i9 e si conta su GPU NVIDIA GeForce RTX 40, con uno speed dato anche dall’SSD PCIe Gen5.

Prestige 14 EVO, 16 EVO, 16 STUDIO A13V. Nel Prestige 16 Studio A13 disponibile in Urban Silver, il display è un 16″ QHD+ 2560×1600, con 16:10, 165 Hz, MiniLED, VESA DisplayHDR 1000, DCI-P3 100% mentre, nel modello più piccolo Prestige 13 EVO A13M, un 13,3″ FHD+ 1920×1200, con sRGB 100%, 400nit. I processori sono Intel di 13a gen (i7-13700 vs i7-1360P). Proseguendo nel confronto tra questi due modelli, il primo ha schede grafiche dedicate GeForce RTX 4060 o 4050 mentre il secondo GPU integrate Iris Xe. La batteria è da 82 Wh nel primo e da 75 Wh nel secondo: la webcam è sempre FullHD ma il primo vanta un segmento audio con 2speaker 2W, combo jack, Hi-Res, e DTS Audio. Il secondo d’altro canto nelle connettività ha due Thunderbolt 4. Modern 14 (19,35 mm per 1,4 kg), nei colori Star Blue e Beige Rose, avrà processori Intel i7 con grafica Iris Xe integrata e prestazioni, coadiuvate da max 16 GB di RAM e max 2 TB di SSD, migliorate da MSI AI Engine: il raffreddamento punterà sul Cooler Booster. La batteria sarà da 39,3/53,8 Wh mentre la connettività comprenderà il WiFi 6 Gig+. Da segnalare ce tale modello sarà anche in versione da 15 pollici.