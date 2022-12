CES 2023: MSI protagonista col Titan GT77 HX 13V grazie al 4K MiniLED a 144Hz

Ascolta questo articolo

Al CES 2023 sarà presente anche MSI che, oltre a presentare accessori da gaming, tra cui il mouse CLUTCH GM31 Lightweight, svelerà anche il notebook da gaming di fascia alta MSI Titan GT77 HX 13V sul conto del quale, tra specifiche anticipate ufficialmente e rumors, è già possibile avere un quadro generale.

MSI Titan GT77 HX 13V esteticamente manterrà sostanzialmente lo stesso look del predecessore, ma punterà forte sul rinnovo delle specifiche. Il display, secondo il marchio taiwanese, sarà un pannello da 17,3 pollici con aspect ratio a 16:9, risoluto in 4K (a 3840 x 2160 pixel), basato sulla tecnologia AmLED MiniLed di AUO. Tale pannello, certificato VESA DisplayHDR 100, dovrebbe offrire immagini nitide e senza alone, grazie alla 1.008 zone di oscuramento.

Inoltre sono stati promessi un’esperienza HDR coinvolgente nello streaming e nei giochi, una luminosità di 1.000 nits, una copertura al 100% dello spazio colore DCI-P3, un tempo di risposta in overdrive di 3ms e un refresh rate di 144 Hz. Non mancheranno le opzioni del software True Color e ogni pannello sarà controllato e calibrato singolarmente in fabbrica. In ambito elaborativo, vi saranno chipset Intel di tredicesima generazione, della famiglia Raptor Lake-HX, con un massimo di 24 core mentre, per la parte grafica, si parla delle GPU GeForce RTX 40 di NVIDIA, magari – vista la fascia alta di collocazione del prodotto – in veste di una RTX 4090.

Precedenti rumors parlano, sotto una tastiera meccanica SteelSeries con switch Cherry MX, anche di un elaborato sistema di smaltimento del calore con otto heat pipe e quattro ventole, di un output sonoro beneficiato dalla collaborazione con Dynaudio, con l’autonomia che non sarà un problema grazie a una batteria da 99,9 Whr, mentre per le connessioni dovrebbero entrare in gioco gli standard noti come Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E.

Ovviamente, si tratta di dati da prendersi con le pinze, con le specifiche precise e i dettagli di distribuzione che verranno comunicati nel corso della fiera CES 2023 di Las Vegas.