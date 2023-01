CES 2023: BenQ alla carica con monitor e accessori da gaming e con proiettori

Ascolta questo articolo

Anche la taiwanese BenQ, nota per i suoi display e videoproiettori, ha fatto capolino al CES 2023 di Las Vegas e per l’occasione ha presentato alcuni nuovi monitor dedicato al settore del gaming, alcuni accessori per il gioco e nuove soluzioni per l’intrattenimento domestico in forma di inediti proiettori smart.

Partendo dai display, il top di gamma di questi ultimi è senza dubbio il modello EX480UZ (dal 20 Gennaio, a 1799,99 dollari). Inserito nella linea MOBIUZ, è un OLED 4K da 48 pollici di provenienza LG. Tale pannello, attento al benessere della vista (certificazioni Low Blue Light ed EyeSafe di TÜV Rheinland), ha la profondità colore a 10-bit, promette il 98% di copertura dello spazio dolore DCI-P3 ed ha un’estrema precisione cromatica (Delta E≤2), oltre ad assicurare 400 nits di luminosità massima.

Provvisto di HDR10 adeguato alle condizioni di luminosità ambientale tramite la tecnologia proprietaria HDRi, il monitor BenQ Mobiuz EX480UZ aiuta i gamers con 120 Hz di refresh rate, 0,1 ms di tempo di risposta GtG, e il supporto all’AMD FreeSync Premium Pro, ma non solo. Vi sono infatti le funzioni Light Tuner (per bilanciare luce e buio in base al proprio stile di gioco), Black Equalizer (per visualizzare i dettagli nascosti nelle zone buie) e 5 modalità presettate tra cui giochi di corsa, giochi sportivi, FPS, Cinema e Pop/Live. La sezione audio 2.1 conta su sulla collaborazione di treVolo che ha fornito due driver elettrostatici da 5W e uno da 10W. Tra le porte, figurano due HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, USB upstream e downstream, un’uscita mini-jack per le cuffie e USB Type-C con carica a 90W e DP Alt Mode.

Attraverso il sotto marchio ZOWIE, BenQ ha lanciato il monitor ZOWIE XL2566K (in pre-ordine a 599 dollari). Quest’ultimo scongiura le immagini residue sostituendo un normale IPS con un pannello TN da 24,5 pollici in rapporto 16:9 a 360 Hz di refresh rate e 1 ms di tempo di risposta, risoluto a 1920 x 1080 pixel (FullHD), con luminosità a 320 nits e contrasto a contrasto 1000:1. La tecnologia DyAc fa sì che, nelle scene in rapido movimento, si possano disporre di immagini più nitide, in modo da scorgere meglio i nemici e calcolare al meglio la traiettoria dei proiettili nei giochi FPS. Facile da configurare e predisposto alle condivisioni tramite la facile interfaccia del software XL Setting to Share, BenQ ZOWIE XL2566K ha un piccolo supporto che gli permette d’essere regolato in altezza (155 cm), di ruotare (in verticale di 90°, ai lati di 45°), di inclinarsi (da -5 gradi a 23 gradi). Anche qui le porte non mancano, basti pensare alla presenza di una porta Display Port 1.4 (essenziale per disporre dei 360 Hz), due HDMI 2.0, 1 e una jack audio per le cuffie.

Sempre grazie a BOWIE arriveranno i mouse in edizione limitata della serie C e V2. Ambedue aiuteranno nell’uso prolungato assicurando flessibilità nei giochi con un cavo paracord: i modelli C avranno una rotellina di scorrimento a 24 passaggi, mentre quelli V2 saranno disponibili in bianco lucido o rosso opaco. Con una superficie più liscia, il tappetino per mouse G-SR-SE Roug ha una base uniforme in gomma i cui bordi non sono cuciti.

Tra i proiettori, fanno il loro esordio i modelli HT4550i, HT2060 e GP500 (260 x 266.5 x 182.5 mm per 5,4 kg), tutti con tecnologia DLP. Il GP500 (1.799 dollari) ha una sorgente luminosa a LED che assicura immagini con risoluzione UHD 4K (3840×2160 pixel) molto luminose 1.500 ANSI lumen), con un tempo di risposta di 25 ms, una copertura dello spazio colore DCI-P3. Tra le sue specifiche, si ravvisano anche un rapporto di tiro tra 1:1 e 1,3:1, uno zoom a 1,3 X, l’autofocus, l’auto keystone, il supporto alle immagini 3D (a patto di disporre di appositi occhialini) e un audio a 360° mediante 4 altoparlanti (uno per lato). Le porte prevedono un’uscita ottica TOSLink, un mini-jack audio, due porte USB 2.0 e tre HDMI, di cui una con eARC e una sempre occupata dalla pennetta che porta in dote il sistema operativo Android TV 10.0 col beneficio dei comandi vocali ad Assistant.

Passando ai modelli HT2060 e HT4550i (in Europa sotto la sigla W4000i), il primo, capace di ottenere 100” a 249 cm di distanza, avrà un chip DMD che assicura una risoluzione FullHD: il costruttore menziona uno zoom 1.3x, il lens shift verticale, “prestazioni CinematicColor” e una copertura del 98% sul color gamut Rec. 709. Predisposto per HLG ed HDR10, il secondo modello avrà un chip DMD con risoluzione nativa FullHD che arriverà al UHD 4K via vobulazione 4X grazie alla tecnologia DLP XPR: la sorgente luminosa 4LED permetterà di ottenere 3.200 ANSI lumen di luminosità e aiuterà nella copertura totale dello spazio colore DCI-P3. Tra le sue specifiche, viene menzionato il lens shift orizzontale e verticale.