CES 2023: Asus in soccorso di gamers e professionisti con notebook e monitor

Nelle scorse ore, al CES 2023, Asus ha tenuto l’evento Seeing An Incredible Future nel corso del quale ha presentato vari prodotti, intesi come novità all’esordio o aggiornamenti di prodotti già esistenti. L’occasione si è rivelata propizia anche per annunciare che i nuovi notebook proposti superano la certificazione di resistenza militare USA MIL-STD 810H: inoltre, in alcuni casi, è stato applicato il trattamento antimicrobico e antibatterico ASUS Antimicrobial Guard Plus Silver che, per 24 ore, inibisce la formazione di batteri, virus (compreso quello del COVID-19).

L’evento è ruotato sulla presentazione del progetto “ASUS Spacial Vision” che, un po’ come lo Spatial Labs del Predator Helios 300 di Acer, mira a garantire un effetto 3D senza occhiali, grazie alla autostereoscopia. Nello specifico, i notebook che avranno quest’opportunità, attivando la modalità 3D, useranno telecamere per carpire la direzione degli occhi e, via ottiche lenticolari, mostreranno sullo schermo OLED (120 Hz, 0,2 ms come tempo di risposta, 1.000.000:1 di contrasto) due immagini (una per occhio) che, essendo leggermente differenti l’un dall’altra, daranno il senso della profondità. In considerazione del fatto che per ora vi sono pochi contenuti 3D, l0ASUS Spazial Vision Hub permetterà di applicare l’effetto 3D anche a contenuti che in origine non sono pensati per l’autostereoscopia.

A beneficiare di questa novità, sarà innanzitutto il notebook ProArt Studiobook 16 3D OLED. Quest’ultimo, se abilitato a tale funzione 3D, avrà uno schermo da 16 pollici OLED 3D 3.2K 16:10, con 120Hz ma, diversamente, monterà un normale OLED 2D. In ogni caso lo schermo potrà ruotare di 180°. Tenuto a bada da un raffreddamento via ASUS IceCool Pro, il processore, un Intel Core i9-13980HX di 13a gen Intel opererà con le schede grafiche GeForce RTX serie 40 di Nvidia, con le opzioni di RAM che prevederanno fino a 64 G e lo storage SSD PCIe 4.0 che potrà spingersi a 2 TB. La batteria sarà da 90 Wh, mentre tra le porte spiccheranno un paio di Thunderbolt 4 con fino a 40 Gbps di velocità di trasferimento e non mancherà la presenza dell’interfaccia HDMI 2.1.

La tecnologia 3D si potrà trovare anche sul modello Vivobook Pro 16X 3D OLED provvisto di un 16 pollici OLED 3D risoluto in 3.2K, con 120 Hz: in alternativa, anche in questo caso, arriverà una versione con un normale OLED 2D. Il processore è un Intel Core i9-13980HX, mentre la parte grafica non prescinderà dalle GeForce RTX serie 40 di Nvidia: la RAM arriva a 64 GB come espandibilità, mentre lo storage tocca il clou con 2 TB di SSD PCIe 4.0 x4. Tra le porte, vi sarà il lettore di schede SD e sempre due Thunderbolt 4 con velocità di trasferimento di picco a 40 Gbps.

Tra i Zenbook arriva lo Zenbook Pro 16X OLED, che monta un touchscreen OLED HDR NanoEdge in 16:10 risoluto a 3.2K con 120 Hz e supporto alla ASUS Pen 2.0. Il corpo macchina annovera ai lati due Thunderbolt 4 e comprende una batteria da 96 Wh, oltre a max 2 TB di storage SSD PCIe 4.0 e max 32 GB di RAM LPDDR5X. Le GeForce RTX serie 40 di Nvidia appoggiano il processore i9-13905H su una scheda madre riprogettata assieme a Intel in modo da compattarne del 38% l’area centrale, sia per far spazio ad altre componenti, che per migliorare l’efficienza della dissipazione termica che, anche grazie al ricorso al metallo liquido come pasta termica, ha abbattuto di 7 gradi le temperature durante gli alti carichi di lavoro.

Zenbook Pro 14 OLED è adatto ai creatori di contenuti grafici, visto il monitor (un OLED NanoEdge Dolby Vision da 2,8 K a 120 Hz) col DCI-P3 al 100% e la precisione del colore validata da Pantone. Assieme all’SSD da 2 TB, al suo interno troviamo il chipset Intel Core i9-13900HGPU con 16 GB di RAM di tipo DDR5, coadiuvato da schede grafiche discrete, in veste di Nvidia GeForce RTX serie 40.

Lo stesso processore si trova nel modello Zenbook 14X OLED, provvisto di uno schermo OLED HDR NanoEdge da 14,5” in 16:10 con risoluzione 2.8K e 120 Hz di Refresh rate. In questo caso però come GPU si hanno Nvidia GeForce RTX 3050. La RAM sale a 32 GB, DDR5, ma lo storage SSD PCIe 4.0 è da 1 TB.

Tra i portatili per soluzioni aziendali, si comincia con l’ExpertBook B9 OLED. Questo portatile, prodotto in modo efficiente, con la riduzione dei tempi e dei materiali di produzione impiegati, punta molto sulla sicurezza, con Windows Hello garantito da webcam (provvista anche di otturatore fisico) e scanner per le impronte digitali, lo slot per il lucchetto Kensington e l’accesso consentito via NFC. II device si presenta con un OLED da 14 pollici risoluto in 2.8K secondo uno screen-to-body del 90% ed è mosso da processori Intel di 13gen vPro: il suo sistema di smaltimento del calore offre silenziosità, nonostante le ventole, essendo in grado di auto pulirsi rimuovendo la polvere.

Chromebook Vibe CX34 Flip offre 16 GB di RAM in appoggio al processore i7 della 12a generazione Intel in grado di supportare la connettività Wi-Fi 6E. Il terminale ha uno schermo, ruotabile di 360 gradi grazie alla cerniera ErgoLift, risoluto in WUXGA secondo 16:10, con l’83% di rapporto schermo-corpo e un RR di 144 Hz.

Ha una vernice Sandstorm di ispirazione militare il TUF Gaming A16 Advantage Edition. Questo laptop ha un monitor con sino a 240 Hz QHD di refresh rate esteso con un 90% di screen-to-body. La sezione elaborativa prevede APU Ryzen 9 Zen 4, capaci di supportare l’USB 4, e annovera sino alle GPU Radeon RDNA3 con AMD Smart Access Graphics: gli slot per la RAM (DDR5 a 4800 MHz) e lo storage (SSD PCIe 4.0 x4 sino a 2 TB) sono facilmente accessibili. Notevole cura è stata data allo smaltimento del calore, con 4 prese d’aria, 7 heatpipe in rame, e ventole Arc Flow Fans con 84 palette. Come autonomia, si conta su una batteria da 90 Wh.

TUF Gaming F15/17 e A15/17. Questi notebook annoverano schede grafiche GeForce RTX serie 40 di Nvidia col beneficio dell’Advanced Optimus di Nvidia e un apposito switch MUX. I primi due modelli, F, puntano su Intel, sino al Core i9-13900H mentre i modelli A optano per AMD, con Ryzen 9 Zen 4.

E gli schermi? Asus non poteva certo dimenticarseli. ASUS ProArt Display OLED PA32DCM, certificato VESA DisplayHDR True Black 500, è una soluzione professionale con un pannello Stripe OLED in 4K, pure RGB, da 31,5 pollici capace di offrire il DCI-P3 al 99% e una luminosità di picco a 700 nits. Provvisto di una Thunderbolt 4, dimostra la sua versatilità consentendo di liberare spazio se montato su un divisorio da scrivania e ha una soluzione di calibrazione tale che permette di configurare vari display di una stessa azienda o studio pure se in sedi differenti.

Validato Calman, ProArt Display PA279CRV, da 24, 27, 32 pollici, ha una base ridotta (-33%) ed è più sottile (- 30%) del predecessore. Risulta attento al colore, con una precisione di fabbrica Delta E < 2 e l’ampia copertura (99%) dei color gamut DCI-P3 e Adobe RGB al 99%. In favore della porta USB Type-C c’è il supporto al DisplayPort.