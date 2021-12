CES 2022: ecco le proposte innovative del C-Lab di Samsung

Nonostante molte aziende stiano disdicendo la loro partecipazione in presenza al CES 2022 causa endemia da coronavirus, la sudcoreana Samsung ha confermato che ci sarà. In attesa di appurare quale sia la sorpresa straordinaria che ha promesso di mostrare ai propri fan in quell’occasione, il colosso di Seoul ha anticipato diversi progetti, nati dalla fucina creativa dei suoi C-Lab, che anche quest’anno porterà in quel di Las Vegas (dopo quanto fatto nel 2018, 2019, e 2020).

Il programma C-Lab Inside, nato nel 2012 per dare modo ai propri dipendenti di esporre le loro idee più innovative per raccogliere l’interesse della semplice utenza e di eventuali investitori, quest’anno permetterà di apprezzare tra gli stand del CES quattro nuove idee. ZamStar sarà una chitarra smart, con una tastiera a LED che si illuminerà a seconda degli input di una canzone, permettendo di capire dove porre le dita per imparare a suonare: in merito alla stessa chitarra, sarà possibile sincronizzarla con altri musicisti connessi in giro per il mondo, aggiungendovi anche degli effetti.

Proba metterà a disposizione di esaminatori, amministratori e supervisori un sistema di test online, mentre il progetto Pilot sfrutterà l’intelligenza artificiale nel far sì che i pargoli sviluppino corrette abitudini nell’uso degli smartphone. Avvalendosi del fatto che i bambini sin da piccoli hanno gli occhi puntati sugli schermi di tablet e smartphone, il progetto Innovision fungerà da set-up mobile per monitorare i progressi delle capacità visive dei bambini sì che si possa cogliere i primi sintoni sospetti di strabismo infantile, onde poter intervenire tempestivamente.

Dall’Ottobre del 2018 Samsung ha sviluppato anche il programma C-Lab Outside, che fa da incubatore e cioè offre supporto ad alcune start-up, nate non solo grazie a suoi ex dipendenti, permettendo loro di partecipare a fiere IT, di incontare investitori, di avere spazi di lavoro come uffici e il tutoraggio di esperti dipendenti della grande S. Al CES 2022 saranno presenti 9 start-up così coadiuvate, per altro già premiate con il riconoscimento CES 2022 Best of Innovation.

Tali giovani imprese porteranno 9 loro prodotti già pronti per la commercializzazione. Nello specifico, Digisonic offrirà ai device mobili una soluzione di audio 3D immersivo, Petnow sarà una soluzione AI based di riconoscimento degli animali domestici, SELECTSTAR mosterà come usare l’intelligenza artificiale per raccogliere ed etichettare i dati, MoreDream Inc si sostanzierà in soluzioni in favore dei non vedenti quanto ad accessibilità e miglioramento produttivo, e MONIT si occuperà di monitorare in modo smart, tramite i pannolini, i pazienti anziani.

Yellowknife sarà una sorta di “coltellino svizzero” per personalizzare i display smart nelle auto, Bitsensing indirizzerà verso un futuro di città intelligenti e guida autonoma attraverso soluzioni di radar per l’imaging: il Metaverso si popolerà di note musicali grazie all’app interattiva Versi, mentre RGT Inc esplicherà le sue potenzialità di robot di servizio attraverso i parametri della multi–funzionalità e della modularità.