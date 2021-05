Ceramique Edition One: ufficiale il primo smartwatch, ovviamente lussuoso, di Bugatti

Messa da parte la collaborazione con Royale in fatto di audio premium, il marchio automobilistico Bugatti ha deciso di profondere la sua classe in un esclusivo smartwatch di fascia alta, il Ceramique Edition One, realizzato grazie al know how dell’emergente brand Viita.

Dal punto di vista estetico, il wearable di Bugatti si presenta in una confezione in legno sostenibile e pelle proteica vegana, il cui tettuccio ricorda le griglie alcuni veicoli della casa francese acquartierata a Molsheim, in Francia: qui, con un processo produttivo che richiede 20 giorni di lavorazione, il Ceramique Edition One, non a caso realizzato in soli 600 esemplari nelle nuance (i cui nomi sono in riferimento a noti veicoli di lusso) Pur Sport, Le Noire, Divo, viene assemblato con una lunetta antigraffio in ceramica, lavorata di precisione CNC e rifinita a mano.

Il vetro zaffiro posto in alto si occupa di proteggere il display AMOLED risoluto in 390 x 390 pixel (16.7 milioni di colori), con funzionalità always on e personalizzazione via 10 quadranti esclusivi.

Pur essendo molto elegante, il Ceramique Edition One non manca di attenzionare la salute, misurando lo stress e stimando l’età biologica: grazie appositi sensori dorsali, rileva la frequenza cardiaca (anche nella variabilità), la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il consumo massimo di ossigeno (VO2 Max, per lo stato di forma), e la qualità del riposo notturno. Il focus sullo sport, con il monitoraggio delle attività sportive (90, tra cui il nuoto, essendo impermeabile sino a 100 metri, o 10 atmosfere) e degli allenamenti, deriva anche dal GPS integrato, che permette di registrare l’accelerazione e i tempi su giro.

Compatibile con Android (ma non con l’app Google Health, ovviata da Strava) e iOS (ok per Apple Health), lo smartwatch Ceramique Edition One di Bugatti-Viita, animato da un firmware proprietario, sfrutta comunque una companion app propria, per realizzare le metriche su performance, forma e salute: la batteria, da 445 mAh, gli conferisce un’autonomia che sfida i 14 giorni di operatività. Secondo i piani del brand, il segnatempo smart in questione sarà in vendita (con 5 anni di garanzia), mediante il crowdfunding di Kickstarter, a partire da 899 euro, con cinturini in titanio e gomma Bugatti.