CENAVA N145: ecco l’ultrabook low cost potente con tastiera steampunk

Grazie alla Cina, di notebook economici da scegliere in luogo di quelli più blasonati, è facile trovarne senza – spesso – dover lesinare in prestazioni e qualità costruttiva: il neo arrivato CENAVA N145, però, prova a fare la differenza anche dal punto di vista stilistico, ma sempre entro un ottimo rapporto qualità/prezzo.

CENAVA N145 ha un esile chassis metallico (in oro rosa o argento) a forma di cuneo (8 mm di spessore per 1.5 kg di peso), ben ottimizzato anche lungo le cornici (3 mm) che scorrono su 3 dei 4 lati del display, un pannello IPS (178°) FullHD da 14.1 pollici, esteso sul 90% del frontale e beneficiato sia dal contenimento della luce blu che da un trattamento anti-riflesso: il mento, molto più spesso, è adoperato per la webcam VGA, da 0.3 megapixel.

Di rimpetto, il corpo macchina principia con una curiosa tastiera in stile steampunk o punk retrò, in cui i tasti – simili a quelli di una macchina da scrivere – sono rotondi, leggermente sollevati onde offrire un feedback via rimbalzo (come nelle tastiere meccaniche), e retroilluminati: in basso a destra, di colore diverso, fa la sua comparsa un tasto fisso con annesso scanner per le impronte digitali, a questo punto compatibile con l’autenticazione prevista in Windows 10. Ai lati del CENAVA N145, l’utente troverà – a sinistra – il jack per cuffie/microfono, lo slot per le microSD, ed una USB 3.0 mentre, dal lato opposto, vi sarà l’ingresso per l’alimentatore, altre due USB 3.0, una Type-C, ed una HDMI.

L’interno prevede un set logico affidato al processore quadcore (2.6 GHz) Intel Core i7-6600U ed alla scheda grafica dedicata (con 2 GB propri) Nvidia GeForce 940m, sufficiente anche per un gaming basico, o moderate attività di grafica, editing visivo, e progettazione CAD: la RAM (DDR4) arriva ad 8 GB, mentre – per lo storage SSD (M.2) – sono previsti i tagli da 128, 256 e 512 GB, proposti rispettivamente a 364.13, 373.24, e 400.55 euro. Nonostante l’esile quantitativo di energia consumata (10/15W), il CENAVA N145 non trascura nemmeno la dissipazione del calore, destinando ad essa 2 heatpipe in rame ed una maxi ventola centrale con palette a forma di pinna di squalo (per un 20% di aria catturata in più).

Ovviamente, infine, non mancano le classiche connettività senza fili, col CENAA N145 che, sotto questo aspetto, si fa trovare pronto con la messa a disposizione del Bluetooth 4.x e del Wi-Fi n dual band.