Celly presenta la collezione Summer 2023: accessori tech colorati e divertenti per l’estate

L’estate è alle porte e Celly, il brand del gruppo Esprinet specializzato in accessori per smartphone, tablet e laptop, ha pensato a una collezione di gadget tech pensati per accompagnare i momenti più belli e spensierati della bella stagione.

La collezione Summer 2023, disponibile a partire da giugno, propone referenze colorate e accattivanti, che uniscono funzionalità e stile. Tra gli accessori più trendy per l’estate ci sono i lacci per smartphone, compatibili con tutti i modelli di dispositivi. Si tratta di una soluzione pratica e sicura per avere sempre lo smartphone a portata di mano, senza rischiare di perderlo o rovinarlo. Celly offre due tipi di lacci da collo: LACETNYL, disponibile in nero, azzurro, rosa e giallo fluo, e LACETBRAIDED, intrecciato e bicolor, nei toni del blu o del verde.

Entrambi i lacci si agganciano al badge in TPU che si inserisce tra la cover e il dispositivo. Per chi preferisce un accessorio da polso, c’è invece JEWELNYL, anch’esso disponibile in quattro colorazioni.

Per chi ama ascoltare la musica in ogni momento, Celly propone gli auricolari true wireless SHEER, dal design trasparente con tocchi di colore. Gli auricolari hanno capsule a goccia, raggio operativo di 10 metri e tasti touch multi-funzione. Le colorazioni disponibili sono nero, bianco, viola e arancione. Per i più sportivi e attenti alla salute, Celly ha pensato a TRAINERBEAT, lo smartwatch che monitora le attività fisiche, le fasi del sonno e il battito cardiaco.

Lo smartwatch ha un display a colori e può essere utilizzato con l’app FitPro, compatibile con iOS e Android. Inoltre, grazie al doppio cinturino incluso nella confezione, uno nero e uno a scelta tra verde, arancione e viola, è possibile cambiare look in base all’occasione. Infine, per creare l’atmosfera giusta in ogni situazione, Celly presenta lo speaker wireless portatile con luci RGB LIGHTBEAT. Lo speaker ha un’autonomia di oltre 5 ore e un raggio operativo di 10 metri. Il peso ridotto e il design con un pratico laccio lo rendono facile da trasportare ovunque. Lo speaker è disponibile in nero, blu, rosso e viola. La collezione Summer 2023 di Celly è la soluzione ideale per chi vuole vivere un’estate piena di colore e divertimento con i propri gadget tech preferiti.