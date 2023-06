Caviar lancia l’Apple Vision Pro CVR Edition in oro 18 carati nel 2024

Caviar, il noto produttore di beni di lusso, ha annunciato la sua ultima creazione: una versione personalizzata dell’Apple Vision Pro, il visore per la realtà mista presentato da Apple alla WWDC 2023. Si tratta di un capolavoro esclusivo, realizzato interamente in oro 18 carati e pelle pregiata, che sarà disponibile in soli 24 esemplari in tutto il mondo. Il prezzo? Una cifra da capogiro: 39.900 dollari, circa 33.500 euro.

L’Apple Vision Pro è il primo prodotto hardware pensato, nato e sviluppato totalmente sotto la supervisione di Tim Cook, il CEO di Apple. Si tratta di una piattaforma tutta nuova, che presenta incredibili opportunità per gli utenti e per gli sviluppatori. Il visore integra una tecnologia avanzatissima, un design originale e un sistema operativo ad hoc, chiamato CVR (Computer Vision Reality). Con Vision Pro, gli utenti possono navigare semplicemente usando gli occhi, le mani e la voce, e fruire di contenuti digitali che si fondono con lo spazio fisico.

Caviar ha trasformato il Vision Pro in un’opera d’arte che combina la tecnologia di punta con lo stile personale. Ispirandosi agli occhiali a ribalta di Tom Ford e alla maschera da sci di Gucci, Caviar ha realizzato un visore che esprime lusso da ogni angolo. La fascia posteriore, realizzata in pelle Connolly rinomata per le sue proprietà raffinate e durature, aggiunge un tocco di sofisticatezza.

Il visore offre non solo una funzionalità avanzata, ma anche un pezzo da collezione che si integra facilmente nel proprio spazio personale. Vision Pro ha un design orientato alla privacy, con una “benda” in oro puro che deve essere sollevata per rivelare lo schermo interno. Questa caratteristica esclusiva garantisce la massima riservatezza e aggiunge un elemento di sorpresa all’esperienza utente. Inoltre, il visore è in grado di passare dalla realtà aumentata a quella virtuale con un bottone simile alla digital crown dell’Apple Watch.

Così diventa una versione hi tech del visore della PlayStation o del Quest di Meta: il mondo esterno è tagliato fuori, ci si muove in una realtà immersiva e isolata, quella che siamo abituati a chiamare metaverso. Il lancio di questo eccezionale visore è previsto per l’autunno del 2024, ma l’attesa è già alta tra gli appassionati di lusso e di tecnologia. Con la sua produzione limitata e la sua maestria artigianale, il Vision Pro personalizzato da Caviar è destinato a diventare un’icona per chi apprezza sia lo stile che l’innovazione.