Casio GBD-H2000: ufficiale lo sportwatch con misurazioni by Polar

Casio, uno dei brand storici della orologeria, visti i suoi resistenti G-Shok, ha annunciato, proprio all’interno di questa serie, e della gamma sportiva G-Squad, lo sportwatch Casio GBD-H2000 (in pre-ordine a 399 euro) che mette a frutto una prestigiosa collaborazione.

Presentato in 4 combinazioni di colore ((scocca nera e cinturino giallo fluorescente, nero con accenti rossi, interamente nero, verde acqua) il Casio GBD-H2000 misura 59,6 x 52,6 x 19,4 mm e ha un peso di 63 grammi, risultando del 38% più leggero del predecessore, visto che, per cassa, lunetta, e cinturino sono impiegate delle materie plastiche da biomassa: c’è anche l’impermeabilità, sino a 200 metri di profondità in acqua, e la resistenza agli urti. Il display, circolare, è monocromatico, in bianco e nero e si alimenta con la luce del Sole. Al suo interno vi sono diversi sensori.

Tra questi si apprezzano l’accelerometro, (che torna utile ad esempio per il conteggio dei passi) il barometro (per la pressione atmosferica/dell’altitudine), la bussola, il giroscopio (utile per capire il “tipo di stile di nuoto e il numero di virate in un lasso di tempo prestabilito“), il termometro, e il GPS a doppia frequenza (L1 ed L5) con vari sistemi di localizzazione satellitare (Beidou, Glonass, Galileo, MICHIBIKI QZSS). Non manca il cardiofrequenzimetro per la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Casio GBD-H2000 fornisce parametri relativi a carico, passo, SWOLF (utile nel triathlon) e misura varie attività sportive, come camminata, corsa, nuovo in piscina o acque libere, trail running, allenamenti a intervalli, ciclismo, o palestra. I dati possono essere analizzati con maggiore compiutezza nella companion app Casio Watches.

Sempre in ambito sportivo e di benessere, Polar ha concesso in licenza 25 suoi algoritmi, usati per gli esercizi di respirazione, per misurare la qualità del sonno, il Nightly Recharge (quanto il sonno sia stato ristoratore, a livello fisico e mentale, per gli impegni e gli allenamenti), per misurare il carico massimo di ossigeno consumato (VO2max)9 durane la corsa come parametro della forma fisica, ma non solo. Il Casio GBD-H2000 misura anche, grazie a Polar, le calorie bruciate in termini di carboidrati, proteine e grassi (in questo modo si ha un’idea delle proprie fonti di energia adoperate e si può bilanciare con l’alimentazione).

Ovviamente, via Bluetooth a basso consumo energetico, si attingono le notifiche dallo smartphone collegato. In termini di autonomia, col GPS intermittente si arriva a 19 ore, che scendono a 16 con GPS normale e a 14 richiedendo al GPS l’alta precisione e quindi un tracciamento frequente. Il meglio si ha però senza cardiofrequenzimetro e GPS: in questo caso si parte da 2 mesi, che diventano 23 in risparmio energetico.