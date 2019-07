Canon mette nel mirino le action camera con la ultracompatta Canon IVY REC

Canon, il noto colosso nipponico della fotografia, sino a poco tempo fa era apprezzato prevalentemente per macchine fotografiche di tipo tradizionale, che fossero compatte, mirrorless, o reflex: il passato, però, potrebbe presto diventare d’obbligo visto che l’azienda di Tokyo ha appena deciso di colmare la lacuna della sua mancata presenza nel settore mobile e delle action camera in un colpo solo, col varo del progetto Canon IVY REC.

La Canon IVY REC, simile per dimensioni di grandezza alla passata HTC RE Camera presentata nel 2015 ed all’attuale serie di Polaroid Cube HD, è una fotocamera “punta e scatta” adatta all’aperto e all’avventura, essendo resistente agli urti, alle cadute, ma anche alle fugaci immersioni (di mezz’ora) in acqua (a un metro di profondità). Nell’aspetto, ricorda quasi una pennetta USB con un pulsante laterale per lo scatto delle istantanee o la registrazione dei video e, in cima, uno spazio vuoto.

Quest’ultimo può essere usato sia come mirino, variando la modalità di scatto (es. foto, video, multi) tramite la rotellina posteriore usabile anche per accendere il gadget e collegarlo via Wi-Fi e Bluetooth allo smartphone, che come moschettone, per indossare la fotocamera, ancorarla alla bici, o agganciarla al proprio animale domestico per riprese secondo il punto di vista di un cane o di un gatto.

Mancando un display, occorre avvalersi del pairing con lo smartphone, e della companion app CanonMini Cam App, per valutare l’anteprima di quanto realizzato, foto a 13 megapixel o video in FulHD@60fps via sensore da 1/3 pollici, trasferirlo su device mobile e, quindi, condividerlo con amici e conoscenti (anche via social).

Onde sondarne l’interesse del pubblico, Canon prevede di proporre il progetto della mini-camera Canon IVY REC sul crowdfunding di Indiegogo, anche se non è chiaro quando o a che prezzo: tuttavia, sin da ora ci si può iscrivere alla newsletter dell’iniziativa, per poter ottenere uno sconto del 30% sull’acquisto del prodotto, quando disponibile.