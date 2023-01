Brava presenta il forno smart Brava Glass che cuoce con la luce

Ascolta questo articolo

Brava, brand californiano specializzato nella realizzazione di forni smart, nella sua recente comparsata al CES 2023 ha presentato un nuovo e rivoluzionario forno intelligente, il modello Brava Glass, quale ultima emanazione del modello con cui si presentò a Las Vegas nel lontano 2018.

Brava Glass è un dispositivo che fa le veci di più elettrodomestici da cucina, visto che può scottare, cuocere al forno, tostare, friggere ad aria, cuocere a fuoco lento, e disidratare. Per riuscire in tali mansioni, il prodotto usa la “luce”. Nello specifico, sono montate tre file di lampadine sopra, e altrettante in basso: tali lampadine non sono però normali, ma del tipo sovralimentato, capace di generare un calore fino a 260 gradi Celsius (500 gradi Fahrenheit).

I vantaggi del cuocere tramite un simile sistema è che si possono cucinare tutte le portate di un pasto in una volta sola, ma è anche possibile dare a ogni pietanza la sua temperatura visto che la piattaforma di cottura, proprio per le sue tre file di lampadine in alto e in basso, può consentire l’implementazione di zone di cottura separate. Soprattutto, rispetto ai normali forni, Brava Glass non ha bisogno di essere preriscaldato: come per le luci di casa che funzionano appena accese, parimenti tale forno è operativo al massimo della sua potenza non appena le sue lampadine sono accese, il che permette di risparmiare tempo ed energia.

Sul piano meramente smart, il forno smart Brava Glass monta sul suo tettuccio un display sensibile al tocco col quale consultare il database di oltre 7.000 ricette con consigli messi a disposizione: per controllare la cottura sono possibili varie strade. In primis, si può usare lo sportello in vetro reso opaco (per non essere accecati dalla luce) al 97% ma, volendo, è possibile usare la telecamera interna per visionare il tutto sul proprio smartphone.

C’è anche u un termometro per la carne, che permette di seguirne la cottura, per essere certi che sia cotta al punto giusto. Attualmente sono aperti, per 1.995 dollari (assieme a vari accessori), i preordini del forno smart Brava Glass, con le spedizioni schedulate per il mese di Aprile di quest’anno.