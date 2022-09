Bleu Jour: dalla Francia arrivano i miniPC potenti ed eleganti

Ascolta questo articolo

Reduce dalla comparsata a IFA 2022, il brand francese Bleu Jour ha presentato un nuovo assortimento di computer, in gran parte mini, caratterizzati da vari colori e finiture, tra cui sono da annoverarsi anche la pelle e il legno.

Uno dei modelli più piccoli, in grado anche di esibire le personalizzazioni stilistiche citate in apertura, è senz’altro il KUBB Mini, un cubo di 7 x 7 x 7, quindi da 7 cm di lato, con un peso di 450 grammi: lo chassis, che può essere tenuto in mano, è stato realizzato in metallo, in modo da ottenere una dissipazione del calore che non necessitasse di una ventola, tal da ottenere anche un’estrema silenziosità operativa. Al suo interno è celato un processore di inizio 2021, l’Intel Celeron N5105, un quadcore (da 2 a 2.90 GHz) con litografia a 10 nanometri e GPU integrata UHD Graphics (da 450 a 800 MHz), in grado di sfruttare 8 GB di RAM e 64 GB di storage. A regime, il KUBB Mini (299 euro) inserisce diverse porte, tra cui una HDMI, una Ethernet (il Wi-Fi è comunque presente), il jack audio, e cinque USB 3.0 (una Type-C).

Realizzato interamente in Francia, il KUBB-U, anche con involucri in legno, è un “ordinateur” facilmente trasportabile, un po’ più grande, ma sempre cubiforme, da 12 cm di lato, con dissipazione termica passiva (fanless insomma): al suo interno trova ospitalità, con tanto di processori della serie U, la 11a generazione (presto seguita dalla 12a) dell’Intel NUC Compute Element. Pur piccolo, di certo non gli mancano le porte, tra cui un’uscita audio, due Display Port, e sei USB (due 2.0 e quattro 3.0).

Indicato per “postazioni di lavoro, punti vendita e persino sale riunioni“, il KUBB Octo può essere anche nascosto dietro uno schermo via attacco VESA: a “motorizzarlo” sono processori Intel di 12a gen della famiglia Alder Lake (usati anche per i KUBB Meta), tra cui i3, i5, e i7, con gli ultimi due associati a iGPU Intel Iris Xe. La RAM, DDR4, può arrivare a 64 GB contro i 2 TB cui può spingersi lo storage SSD NVMe. Come porte, il terminale, annovera l’RJ45 per ‘Ethernet (comunque presente il modem per il Wi-Fi e il Bluetooth 5.0), e sei porte USB, due delle quali Type-C con Thunderbolt 4 (il che, assieme alle due HDMI permette di collegare il device sino a 4 monitor in contemporanea).

Portable, più che altro per la maniglia superiore, senz’altro sgargiante (specie nei colori giallo e rosso), ed estroso (per la decorata serie di feritoie che fan passare l’aria), il Blue Jour Move Ultimate (da 1.755 euro) dedica al gaming le sue maggiori dimensioni, inglobando un modulo Intel NUC Elements Extreme, con processori di 12a gen i5, i7 e i9, coadiuvati da GPU dedicate da 30 cm (sia AMD Radeon RX che Nvidia GeForce GTX), con max 64 GB di RAM (DDR4-3200), uno storage a stato solido SSD M.2 NVMe, che non si nega le connettività Dual Lan, Thunderbolt 4.0, e Wi-Fi 6.

Dulcis in fundo, con un design che ricorda un piccolo termosifone trasportabile, visti i tubi metallici che lo avvolgono lateralmente (davanti c’è una paratia in legno), l’UNIC di Bleu Jour integra un Intel NUC Element con processori di 11a e 12a gen Intel, sino agli i9 con Xeon vPro: la RAM di tipo DDR4 e con ECC arriva a 64 GB max, mentre per lo storage ci sono ancora gli SSD NVMe. Lato connettività non mancano le Thunderbolt 4.0.