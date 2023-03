Blaupunkt SBA25: ufficiale la soundbar economica da gaming

Il noto brand della tecnologia tedesca Blaupunkt ha annunciato un nuovo prodotto, in India, ampliando il suo listino grazie a una inedita soundbar Bluetooth (anche) per il gaming, battezzata col nome di Blaupunkt SBA25.

Blaupunkt SBA25 ha una classica forma allungata (45,5 x 11 x 11 cm): di colore nero, rimane leggera (600 grammi) ma costruita con materiali di cui viene asserita l’alta qualità in ottica costruzione. I due altoparlanti, rivolti verso l’alto, sono affiancati da radiatori passivi e conferiscono, nell’ambito di un sistema surround 2.1, un audio nitido con bassi potenti, come confermato dai 25 W di potenza in uscita. Il prodotto di dimostra versatile, grazie al microfono integrato che ne consente un controllo a mani libere, cioè hands free mentre, in tema di connettività, vi è un ampia scelta.

In questo caso Blaupunkt ha previsto un ingresso AUX, una porta USB, uno slot per le schede di memoria TF Card e la Radio FM. Volendo, è possibile usare la connettività TWS per connettersi con auricolari, per un ascolto privato, ma anche con PC, laptop, TV e smartphone. Sul piano del gaming ma anche con l’obiettivo di animare un party, interviene un sistema di illuminazione via LED RGB, che pulsano a ritmo della musica, se si ascolta quest’ultima, o al suono dell’audio, appunto, del gameplay intrapreso. L’utente può comunque accendere o spegnere l’illuminazione tramite un apposito pulsante.

Ovviamente, trattandosi di una soundbar portatile, Blaupunkt SBA25 dispone di una batteria integrata, da 2.000 mAh. Considerando il consumo della soundbar, da 25 W, il nuovo prodotto in questione offre un’autonomia di 6 ore a carica completa, il che è di un’ora inferiore a quanto offerto dal modello precedente, che montava sempre una batteria della medesima capienza, da 2.000 mAh, ma consumava molto di meno, ovvero 16 W.

In ogni caso, non ci dovrà preoccupare di rimanere troppo a lungo senza musica, visto che è supportata la carica rapida TurboVolt. Blaupunkt SBA25 costa, sul sito web dell’azienda e su Amazon India, 1.899 rupie indiane, pari a pressappoco 21 euro nostrani.