Black Shark Lucifer T2: ufficiali gli auricolari tws per il gaming di Xiaomi

Grazie ai suoi tanti partner, il brand cinese Xiaomi ha ampliato nel corso del tempo il suo ecosistema di prodotti smart, sia per la domotica che per l’hi-tech lifestyle. Proprio in quest’ambito, avvalendosi del partner gamico Black Shark, ha fatto il suo esordio in promo lancio (via coupon del 20%, pari a 8 euro nel carrello) su Amazon il paio di auricolari tws Black Shark Lucifer T2, prezzati a 39.99 euro (poi scalati a 31.99 euro).

Gli auricolari Black Shark Lucifer T2, impermeabili secondo lo standard IPX5, sono di tipo in-ear, con la capsula che termina con i classici gommini siliconici comfort fit (in confezione presenti in 3 misure diverse), utili per comode calzate e per l’isolamento passivo dai rumori, al quale si aggiunge il lavorio di 4 microfoni (due per parte) per ridurre i fastidi ambientali e assicurare chiamate nitide. L’asticella, fortemente sagomata, da indossarsi un po’ inclinata, presenta un pulsante multi-funzione (uno per stanghetta) che permette, a seconda dell’unità toccata, di gestire le chiamate (rifiuto, accettazione, chiusura), la musica (es. saltare le tracce), il volume, e il ricorso all’assistente vocale (Alexa, Assistant, Siri).

Sempre all’esterno, sulle stanghette, vi sono dei LED che, all’estrazione delle unità dalla custodia, lampeggiano in bianco e in verde a indicare l’entrata nella modalità di accoppiamento.

All’interno, gli auricolari Black Shark Lucifer T2 custodiscono driver da 10 mm e il chip per il nuovo Bluetooth 5.2, che assicura una connessione stabile e a lunga gittata con la fonte audio: settando la modalità musica, l’utente potrà godere di un output sonoro in cui spicca un bilanciamento tra le varie frequenze mentre, con un rapido triplo tocco del pulsante a destra, passando alla modalità gaming, si otterrà un maggior pulsare dei bassi e, soprattutto, una bassa latenza, ridotta appunto a 45 millisecondi (ms, ideale per sincronizzare gli effetti di un film o di un videogame con l’ascolto degli stessi).

In tema di autonomia, le microbatterie da 40 mAh degli auricolari Black Shark Lucifer T2 assicurano – con un volume bilanciato – circa 5 ore di operatività, cui se ne possono aggiungere altre 15, per un totale di 20, grazie alla custodia, con batteria da 400 mAh caricabile in Type-C, caratterizzata dall’assenza di curvature, da forme spigolose, e da LED che indicano il livello della carica.